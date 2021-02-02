Накупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м

В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8%.

Крупные магазины не жалуются на отсутствие покупателей

По оперативным данным, за 2020 год в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 535,4 млрд рублей (97,1% к 2019 году) или 191,3 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов Сибири область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 563,5 млрд рублей, на душу населения – 196,6 тыс. рублей). Об этом сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8% (в 2019 году – 46,3% и 53,7% соответственно).

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 64,4% (в 2019 году – 59,7%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2019 года и составила 1,2%.