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Накупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м

19:18 02.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8%.

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Крупные магазины не жалуются на отсутствие покупателей

По оперативным данным, за 2020 год в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 535,4 млрд рублей (97,1% к 2019 году) или 191,3 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов Сибири область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 563,5 млрд рублей, на душу населения – 196,6 тыс. рублей). Об этом сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

В структуре оборота розничной торговли в 2020 году удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8% (в 2019 году – 46,3% и 53,7% соответственно).

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 64,4% (в 2019 году – 59,7%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2019 года и составила 1,2%.

магазины на душу населения продукт табачные изделия Новосибирскстат
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От редакции

На что вы тратите больше всего?

Аноним, 02 февраля 2021 19:27
Это в 50 раз меньше, чем Навальный только на отдых за границей тратит. Причём и питается, видимо,на что-то, когда в "долбанной рашке" находится.

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