Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство

Сейчас около 13% населения РФ является бедным. Антон Котяков, министр труда, отметил, что это почти 20 млн человек.

На данный момент бедными является 13% страны

Российское правительство собирается как можно быстрее устранить социальное неравенство в стране. Для этого будут бороться с бедностью, о чем уже успел рассказать Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем российского президента.

Как российское правительство будет бороться с бедностью

Дмитрий Песков заявил, что бороться с бедностью будут с помощью создания новых рабочих мест. Это окажет поддержку малому и среднему бизнесу, что даст возможность огромному количеству россиян заниматься предпринимательством. Кроме того, власти собираются сформировать более благоприятную атмосферу для увеличения внутренних инвестиций.

По словам Пескова, меры, которые сейчас предпринимает правительство Российской Федерации, будут направлены на повышение благосостояния жителей страны.

Стоит напомнить, что весной 2018 года Владимир Путин издал указ О национальных целях и стратегических задачах развития страны. Так, российский лидер поручил кабинету министров на протяжении шести лет в два раза уменьшить уровень бедности в стране.

Стоит отметить, что в настоящее время около 13% населения РФ является бедным. Антон Котяков, министр труда, отметил, что это почти 20 млн человек.

Ранее Алексей Кудрин, который возглавляет Счетную палату, заявил, что, учитывая рост количества бедных россиян в стране, нужно принимать дополнительные меры для поддержки населения.

Кудрин также отметил, что отличным способом в борьбе с бедностью могла бы быть адресная субсидия. Это помощь по признаку доходности в семье на душу населения. Такая субсидия могла бы стать отличным способом в борьбе с бедностью.

На сколько стало больше бедных россиян

В Российской статистике оценили проблемы снижения реальных доходов россиян. Отмечается, что количество живущих за чертой нищеты увеличилось на 400 тыс. человек. Реальные доходы на фоне коронавирусной пандемии упали на 3,5%. Сейчас они отстают на 10% от уровня 2013 года.

Парламентарии надеются, что в наступившем году реальные доходы поднимутся на 3%, после чего будут постепенно расти на пару процентов. Однако многие экономисты не ждут быстрого восстановления. Провал прошлого года сможет перекрыться только в 2022 году.

Снизилась и потребительская способность. Если год назад на доходы среднестатистического россиянина можно было приобрести 99 кг говядины, то сейчас хватит только на 93 кг.

Также существует кризис на рынке труда. Больше всего сократились доходы в некорпоративном секторе, то есть в числе ИП, в малом бизнесе и среди самозанятых россиян. Таким образом, самым незащищенным оказался теневой сектор экономики.

Источник: 1rre.ru