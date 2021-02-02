02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство

18:45 02.02.2021 Фото: pixabay.com
3 0

Сейчас около 13% населения РФ является бедным. Антон Котяков, министр труда, отметил, что это почти 20 млн человек.

% name% title
На данный момент бедными является 13% страны

Российское правительство собирается как можно быстрее устранить социальное неравенство в стране. Для этого будут бороться с бедностью, о чем уже успел рассказать Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем российского президента.

Как российское правительство будет бороться с бедностью

Дмитрий Песков заявил, что бороться с бедностью будут с помощью создания новых рабочих мест. Это окажет поддержку малому и среднему бизнесу, что даст возможность огромному количеству россиян заниматься предпринимательством. Кроме того, власти собираются сформировать более благоприятную атмосферу для увеличения внутренних инвестиций.

По словам Пескова, меры, которые сейчас предпринимает правительство Российской Федерации, будут направлены на повышение благосостояния жителей страны.

Стоит напомнить, что весной 2018 года Владимир Путин издал указ О национальных целях и стратегических задачах развития страны. Так, российский лидер поручил кабинету министров на протяжении шести лет в два раза уменьшить уровень бедности в стране.

Стоит отметить, что в настоящее время около 13% населения РФ является бедным. Антон Котяков, министр труда, отметил, что это почти 20 млн человек.

Ранее Алексей Кудрин, который возглавляет Счетную палату, заявил, что, учитывая рост количества бедных россиян в стране, нужно принимать дополнительные меры для поддержки населения.

Кудрин также отметил, что отличным способом в борьбе с бедностью могла бы быть адресная субсидия. Это помощь по признаку доходности в семье на душу населения. Такая субсидия могла бы стать отличным способом в борьбе с бедностью.

На сколько стало больше бедных россиян

В Российской статистике оценили проблемы снижения реальных доходов россиян. Отмечается, что количество живущих за чертой нищеты увеличилось на 400 тыс. человек. Реальные доходы на фоне коронавирусной пандемии упали на 3,5%. Сейчас они отстают на 10% от уровня 2013 года.

Парламентарии надеются, что в наступившем году реальные доходы поднимутся на 3%, после чего будут постепенно расти на пару процентов. Однако многие экономисты не ждут быстрого восстановления. Провал прошлого года сможет перекрыться только в 2022 году.

Снизилась и потребительская способность. Если год назад на доходы среднестатистического россиянина можно было приобрести 99 кг говядины, то сейчас хватит только на 93 кг.

Также существует кризис на рынке труда. Больше всего сократились доходы в некорпоративном секторе, то есть в числе ИП, в малом бизнесе и среди самозанятых россиян. Таким образом, самым незащищенным оказался теневой сектор экономики.

Источник: 1rre.ru

бедность борьба неравенство нищета Дмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что такое бедность в вашем понимании?

Аноним, 02 февраля 2021 18:49
Всё, хана нам. Когда правительство начинает свою заботу о нас, сразу понятно, к чему это приведёт.
То есть борьбу с чрезмерным богатством (правильным распределением средств) им слабо объявить, а добить честных людей проще?
Гость, 02 февраля 2021 19:34
Они сами себя "съедят". Такой штат госслужащих бюджет не вытянет. Отжав регионалов, через какое-то время "элите" придётся козлить друг друга. А как первых царских друзей закозлят, так "элита" рванёт на загнивающий запад. Вот тут то всё и начнётся...
Аноним, 02 февраля 2021 19:45
Тут два путя: либо они отдадут власть структурам, что поддерживают навального, тогда мы станем совсем колонией; либо региональные элитки-кланы раздробят на куски страну, тогда мы станем колонией нескольких государств.
И это при том, что мы уже колония.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвиняют в ущербе на 53 млн при закупке аппаратов УЗИ экс-министра здравоохранения Саратовской области
19:58 02-02-2021
Обвиняют в ущербе на 53 млн при закупке аппаратов УЗИ экс-министра здравоохранения Саратовской области
Сансевиерия трёхполосная: Уход, пересадка, размножение
19:50 02-02-2021
Сансевиерия трёхполосная: Уход, пересадка, размножение
Фото: Найден рюкзак, ищем владельца
19:49 02-02-2021
Фото: Найден рюкзак, ищем владельца
Бородина резко высказалась о бедных россиянах с заработком 20 000 рублей
19:44 02-02-2021
Бородина резко высказалась о бедных россиянах с заработком 20 000 рублей
Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать 2
19:30 02-02-2021
Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать
Точный гороскоп на среду 3 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
19:20 02-02-2021
Точный гороскоп на среду 3 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
БердскНакупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м 1
19:18 02-02-2021
Накупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м
Дело Навального инсценировкой считает Лавров 5
18:59 02-02-2021
Дело Навального инсценировкой считает Лавров
Как сделать антисептик для рук
18:50 02-02-2021
Как сделать антисептик для рук
Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство 3
18:45 02-02-2021
Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство