Когда будет родительская суббота в феврале 2021 года? Нужно ли в этот день посетить кладбище?

Родительская суббота в феврале 2021 года посвящена памяти мучеников, о которых молятся верующие. Особых запретов и мирских традиций праздник не имеет.

В феврале православных ждет очень важный праздник

Будет ли родительская суббота в феврале 2021 года, можно узнать в церковном православном календаре. В Русской православной церкви есть особый день — поминовение всех усопших, пострадавших во время гонений за веру христову. И отмечается церковный праздник всегда в феврале.

Дата родительской субботы в феврале и особенности праздника

Родительской субботой день поминовения всех усопших за веру христову назвать нельзя. В этот день не принято ходить на кладбище и молиться о душах умерших родных. Дата посвящена святым мученикам, дни смерти которых неизвестны, а потому дней их памяти нет в церковном календаре.

Православные один день в году молятся о тех, кто был возведен в лик святых за свои благие деяния во времена гонений на христиан.

РПЦ также чтит в этот день память всех пострадавших, подвергшихся презрению со стороны общества после Октябрьской революции 1917 года. Называют их новомучениками и исповедниками Российскими.

Молитвы в праздник возносятся об упокоении душ тех, кого «официально» не отметили в православном календаре. Многие верующие в этот день молятся и об усопших родных, хотя праздник имеет немного иное значение. Отмечается день поминовения усопших всегда в субботу, ближайшую к дате 7 февраля. В 2021 году это будет 8 февраля.

Что можно и что нельзя делать в родительскую субботу в феврале 2021 года

Родительская суббота в феврале 2021 года посвящена памяти мучеников, о которых молятся верующие. Особых запретов и мирских традиций праздник не имеет. При этом верующим не запрещено в этот день посетить могилу умершего родного человека, чтобы помолиться о его душе.

На кладбище для молитвы православные могут ходить в любой день, не только в родительскую субботу. Посещать могилы священнослужители не рекомендуют только в Светлую седмицу, то есть на неделе, следующей за празднованием Пасхи. Эти дни посвящены торжеству жизни над смертью, а потому о покойных молиться нежелательно.

Родительские субботы являются лишь «официальными» днями памяти об усопших родных. Каждый же, кто потерял близкого человека, имеет право молиться о покойных тогда, когда есть на это веская причина или веление сердца и души. При этом именно в Родительские субботы верующим рекомендуется посещать храмы для участия в панихидах об умерших.

Дни родительских суббот в 2021 году в церковном календаре

Первой «официальной» по календарю родительской субботой является Мясопустная. Ее также называют Вселенской, так как в этот день молятся обо всех умерших христианах, которые когда-либо жили на Земле.

Мясопустная родительская суббота всегда выпадает на последнюю субботу перед началом сытной Масленицы. В 2021 году православные отметят праздник 6 марта. В этот день нежелательно употреблять в пищу мясные продукты. Во время Масленицы по традиции мясо также уже не едят — верующие готовятся вступить на путь строгого воздержания, в Великий пост.

Три дня поминовения усопших предусмотрено во время Великого поста. В 2021 году это будет 27 марта, 3 и 10 апреля.

Самой известной и массовой Родительской субботой в году считается Радоница. День поминовения усопших отмечают всегда на 9 день после Пасхи. В 2021 году это будет 11 мая.

Еще одной Вселенской родительской субботой является Троицкая. Отмечать православные ее будут 19 июня 2021 года. По народным суевериям, в этот день можно вымолить прощение у Господа за тех родных, которые нарушили библейские заповеди и совершили суицид.

Важной для православных считается и Покровская родительская суббота. В 2021 году верующие будут поминать усопших 9 октября.

По церковным традициям посещение кладбища в родительскую субботу не является обязательным ритуалом. Главное — молитва о душе умершего в храме или дома.

Уборка же на могилах и поминальные застолья являются народными традициями, которые часто не соответствуют православным канонам из-за количества выпитого людьми спиртного.

Источник: 1rre.ru