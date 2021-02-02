02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Антитела к коронавирусу у беременных: будет ли защита для младенца?

16:50 02.02.2021 Фото: pixabay
0

Достаточно высокие показатели антитела IgG указывают на высокую вероятность того, что антитела матери способны защитить будущего ребёнка даже на самых ранних стадиях его развития.

% name% title
Проникновение антител к SARS-CoV-2 от матери к ребёнку зафиксировано при различных формах перенесённой коронавирусной инфекции

На страницах издания JAMA Pediatrics опубликованы результаты исследования американских учёных, установивших, что антитела беременных женщин, перенёсших коронавирусную инфекцию, в большинстве случаев передаются младенцам.

“Проникновение антител к SARS-CoV-2 от матери к ребёнку зафиксировано при различных формах перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует концентрация антител в крови пуповины, которые по всей видимости и защищают плод от инфицирования“, – сообщили эксперты. Новые исследования, проведённые специалистами Детского госпиталя Филадельфии, США, которые провели анализ данных образцов крови, взятой из пуповины, а так же анализ крови, взятый у матерей во время родов, показали, что молекулы IgG были обнаружены у 87% переболевших КОВИД-19 женщин и их младенцев. Причём изменение концентрации этих антител происходило как у мам, так и у новорожденных детей в одинаковой последовательности. Всего в исследовании были собраны данные, взятые у 1 700 женщин во время родов, 6% из которых перенесли КОВИД-19 на последних сроках беременности.

А вот наличие антител IgM было зафиксировано в единичных случаях, что говорит о том, что вирус может проникать через материнскую плаценту в очень редких случаях. В то же время достаточно высокие показатели антитела IgG указывают на высокую вероятность того, что антитела матери способны защитить будущего ребёнка даже на самых ранних стадиях его развития.

Источник: med-heal.ru

антитела беременность исследования коронавирус ребенок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правда чудо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУстроили гладиаторский бой из-за толчка пассажирки в маршрутке Бердска
17:00 02-02-2021
Устроили гладиаторский бой из-за толчка пассажирки в маршрутке Бердска
Как стареют люди в России и в странах Евросоюза, сравнили ученые
17:00 02-02-2021
Как стареют люди в России и в странах Евросоюза, сравнили ученые
БердскМагнитные бури в феврале 2021: Когда ждать головную боль из-за мощных вспышек на Солнце и геоударов, названы ближайшие даты для метеопатов
16:53 02-02-2021
Магнитные бури в феврале 2021: Когда ждать головную боль из-за мощных вспышек на Солнце и геоударов, названы ближайшие даты для метеопатов
Антитела к коронавирусу у беременных: будет ли защита для младенца?
16:50 02-02-2021
Антитела к коронавирусу у беременных: будет ли защита для младенца?
Планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0" "Ростех"
16:45 02-02-2021
Планирует создать более мощный ракетный комплекс
БердскКак бросить курить самому: Чек-лист из 11 пунктов избавления от никотиновой зависимости составил житель Бердска
16:37 02-02-2021
Как бросить курить самому: Чек-лист из 11 пунктов избавления от никотиновой зависимости составил житель Бердска
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
16:34 02-02-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Просит для Навального 3,5 года колонии УФСИН
16:32 02-02-2021
Просит для Навального 3,5 года колонии УФСИН
Правительство Армении подало в Евросуд межгосударственную жалобу против Азербайджана
16:30 02-02-2021
Правительство Армении подало в Евросуд межгосударственную жалобу против Азербайджана
Завели в зал заседания Алексея Навального. Смотрите видео
16:26 02-02-2021
Завели в зал заседания Алексея Навального. Смотрите видео