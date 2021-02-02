Антитела к коронавирусу у беременных: будет ли защита для младенца?

“Проникновение антител к SARS-CoV-2 от матери к ребёнку зафиксировано при различных формах перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует концентрация антител в крови пуповины, которые по всей видимости и защищают плод от инфицирования“, – сообщили эксперты. Новые исследования, проведённые специалистами Детского госпиталя Филадельфии, США, которые провели анализ данных образцов крови, взятой из пуповины, а так же анализ крови, взятый у матерей во время родов, показали, что молекулы IgG были обнаружены у 87% переболевших КОВИД-19 женщин и их младенцев. Причём изменение концентрации этих антител происходило как у мам, так и у новорожденных детей в одинаковой последовательности. Всего в исследовании были собраны данные, взятые у 1 700 женщин во время родов, 6% из которых перенесли КОВИД-19 на последних сроках беременности.

А вот наличие антител IgM было зафиксировано в единичных случаях, что говорит о том, что вирус может проникать через материнскую плаценту в очень редких случаях. В то же время достаточно высокие показатели антитела IgG указывают на высокую вероятность того, что антитела матери способны защитить будущего ребёнка даже на самых ранних стадиях его развития.

Источник: med-heal.ru