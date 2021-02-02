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Сводка погоды в Бердске: что обещают синоптики 2 февраля?

06:30 02.02.2021 Фото: pexels
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Ночью и утром местами изморозь, туманы.

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Ночью и утром местами изморозь, туманы.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: В период с 14 ч. 01.02 до 16 ч. 02.02.2021 года в г. Бердске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный переходом на юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -18, -23°С, местами до -30°С, днём -3, -8 °С, местами -9, -14 °С.

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