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Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываем

08:45 02.02.2021 Фото: pixabay
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Сегодня система интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена этим летом.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываемНазван «вкусный» способ выявления коронавируса у человекаЕщё 1286 новостей
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Сегодня система интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена этим летом.

Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

Новая система алгоритмов анализирует данные о болеющих COVID-19 и подсказывает специалистам, какие методы лечения и препараты могут быть наиболее эффективны в аналогичных ситуациях, предоставляя врачу "третье мнение", говорится в материале. При этом окончательное решение остается за медиком.

Как утверждают разработчики, технологию создавали для работы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но из-за пандемии адаптировали для пациентов с коронавирусом. Система уже прошла тестирование в нескольких медицинских учреждениях. Врачи отмечают, что искусственный интеллект экономит их время более чем в два раза.

Сегодня система интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена этим летом.

врач ии коронавирус
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