Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 2 февраля 2021 года для всех знаков зодиака

В любовной сфере есть шанс вывести отношения на более серьёзный уровень, восстановить гармонию. Благоприятно будут складываться поездки, командировки, переезды, но только наземным видом транспорта.

В любом виде деятельности будет сопутствовать удача благодаря энергии космоса

Овен

У Овнов многие дела сложатся без особых на то усилий. Больше внимания нужно уделять интуиции. Звёзды сами укажут правильный выход из сложившихся ситуаций. Представители этого знака получат хорошую возможность достигать желаемых результатов во время деловых переговоров, бесед с начальством. Все их идеи будут восприняты с должным вниманием. Удачно пройдут и весёлые встречи с друзьями и подругами.

Телец

Тельцам в данный день желательно вести себя несвойственным для них образом. Кое-где необходимо будет проявить напористость вместо мягкости, а где-то, наоборот, уйти в тень. Такая тактика поможет им избежать неприятностей и заставит других людей по-новому оценить личность этого знака. В целом события дня будут развиваться положительным образом. Но судьбоносных решений астролог советует не принимать.

Близнецы

День предполагает быть насыщенным событиями и делами. Но Близнецы будут несобранные. Метание от одних занятий к другим не даст хорошего результата. Тем более, что рассчитывать на помощь других людей не приходится. Астролог советует проявить такие качества характера как терпеливость, дружелюбие, настойчивость. Тогда ситуация дня выровняется.

Рак

Для Рака основные трудности дня будут связаны с любым видом общения. Эмоциональность и желание быстрее решить какой-либо вопрос могут привести к серьёзным ошибкам, неверным решениям, что может повлечь финансовые проблемы. Не исключены риски пищевых отравлений. Этому знаку рекомендуется не перекусывать на ходу сомнительной пищей и воздержаться от употребления алкоголя.

Лев

Львам небесные светила откроют возможности раскрыть свои творческие таланты. Ясность мыслей и высказываний, искромётный юмор, умеренная напористость и такт помогут этому знаку добиться успехов во многих делах. Даже если возникнут сомнения в своих силах, Льву не рекомендуется отступать от задуманного.

Дева

Звёзды приготовили для этого знака не слишком удачный день. Не стоит начинать новых дел. Стремление всё делать по-своему Девам придётся чуть придержать. Астролог советует не пререкаться по пустякам, да и в обсуждении более важных вопросов сохранять эмоциональное равновесие. Желательно не высказывать своего недовольства. Самым лучшим вариантом будет просто созерцание за ходом событий, без активного вмешательства.

Весы

Ранее составленные планы имеют шанс быть начатыми в данный период. Хорошее время для трудовой и умственной активности. Важные решения даются легко. Но следует ограничить деловые контакты, свести до минимума визиты. На пути может встретиться недобросовестный и очень опасный человек, который может повлиять на добропорядочную репутацию этого знака.

Скорпион

Этому знаку зодиака предстоит насладиться хоть и небольшой, но приятной для души славой. Многие оценят его таланты, успехи, удачные и своевременные идеи. Но день будет приятен не только этим. На любовном фронте Скорпиону удастся наладить или возобновить отношения с любимым человеком, поднять их на более высокий уровень.

Стрелец

Целеустремленность и правильное выстраивание своих действий приведёт к успеху этот огненный знак. Эмоции будут уравновешенными. Поэтому любое общение принесёт удовлетворение и будет способствовать налаживанию и укреплению нужных связей. Астролог рекомендует больше времени проводить с любимыми и родными людьми. Близкие контакты помогут обрести гармонию во взаимоотношениях.

Козерог

Для успешного решения дел понадобится твёрдость характера и воля. Не следует обращать внимания на замечания и советы кого-бы то ни было. Козерогам в этот день дорогу к цели освещает само провидение. В результате целенаправленных действий этот знак может значительно приблизить свою заветную мечту. Не лишним будет прислушаться к интуиции.

Водолей

Предстать в выгодном свете для окружающих этот знак сможет, если проявит в день 2 февраля все свои неординарные качества. Важно именно в данный период обратить на себя внимание сослуживцев, близких людей. В дальнейшем это сыграет Водолеям на руку. Астролог советует не поддаваться негативным эмоциям, действовать рассудительно.

Рыбы

Первый вторник февраля принесёт всплеск активности, творческой фантазии и красноречия. Астролог советует воспользоваться таким шансом и удачно «провернуть» все дела. Задумок у Рыб будет много. Не следует стремиться все их воплотить в жизнь. Для этого не хватит ни времени, ни сил. Нужно будет определиться с самыми главными задачами. А вечером Рыб ждёт приятный сюрприз во время романтического ужина.

Источник: rsute