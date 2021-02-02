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Магнитная буря сегодня: Геошторм от 2 до 5 баллов 2 февраля 2021 будет тревожить метеозависимых скачками. Узнай, во сколько самый напряженный удар

08:37 02.02.2021 Фото: pixabay
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Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки.

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Во время бури не рекомендуется начинать новые дела

Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой 5 баллов. В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21
2 февраля Вт 3 4 5 4 3 2 3 4

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 февраля. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций.

Геомагнитная обстановка 21 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
21 февраля Вс 5 5 5 5 5 5 5 4

Влияние магнитных бурь на организм человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие – во время нее, третьи – через 1-2 дня после бури.

Как подготовиться к магнитным бурям

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Как защититься от негативного влияния бури

Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Источник: my-calend

магнитная буря метеозависимость метеочувствительность солнце
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