02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Записались на вакцину «Спутник V» против коронавируса 730 жителей Бердска. Кому прививку точно не поставят, объясняем

09:51 02.02.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Главное условие получения прививки - заполнение соглашения о вакцинировании. На 1 февраля в ЦГБ города Бердска распределено 1 000 доз вакцины «Спутник V», сейчас вакцина проходит маркировку.

% name% title
Горожане активно записываются на вакцинирование "Спутник V"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
% name% title

Записались на вакцину «Спутник V» против коронавируса 730 жителей Бердска. Кому прививку точно не поставят, объясняем1000 доз вакцины «Спутник V» получил Бердск: Где и как поставить прививку от коронавируса?Ещё 37 новостей

На 1 февраля в ЦГБ города Бердска распределено 1 000 доз вакцины «Спутник V», сейчас вакцина проходит маркировку. Ожидают вакцину от коронавируса 730 бердчан.

Где и как поставить прививку

Вакцинация проводится в 3 кабинетах №16, №17 и №18 на первом этаже на ул. Пушкина, 172. Прививочный кабинет будет работать с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно. В выходной день с 9 до 15 часов.

Что нужно, чтобы поставить вакцину

- Паспорт
- Прививочный сертификат
- СНИЛС
- Соглашение о вакцинировании
- Анкета

Не смотря на то, что вы проходите вакцинацию двумя компонентами, каждую через 21 день, необходимо соблюдать все санитарные правила: производить обработку рук, носить медицинскую маску, соблюдать дистанцию.

Для того, чтобы пройти вакцинацию не нужно идти к участковому терапевту. Достаточно позвонить по телефону 5-57-30. Вам перезвонят и пригласят для вакцинации.

Кому нельзя ставить прививку от коронавируса

1. Беременным прививаться нельзя, поскольку клинических исследований вакцины на беременных не проводилось.
2. Если необходимо подать список желающих вакцинироваться, то направляется письмо на имя главного врача БЦГБ.
3. Прививка противопоказана тем, у кого есть тяжелые системные заболевания и злокачественные образования.
4. Тем людям, у кого есть аллергические реакции. Таким гражданам перед введением прививки необходимо проконсультироваться с врачом-аллергологом.
5. Вакцинация не проводится, если у пациента повышенная температура и симптомы ОРВИ.

Напомним, что главврач ЦГБ Бердска упоминала, что после вакцинирования чувствует себя отлично. «Спутник V» не повлиял на ее трудоспособность.

- 10 декабря вакцину "Спутник V" я поставила лично. Поставлен и второй компонент. Вакцина никаким образом не повлияла на самочувствие и на мою трудоспособность. Личным примером могу показать, что эта вакцина безопасна,- подчеркнула Алла Николаевна.

Напомним, что всего в Новосибирской области развернуто 59 пунктов для прививок от коронавируса. Об этом 18 января сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. Именно в этот день в России стартовала массовая вакцинация по поручению президента Владимира Путина.

"Спутник V"  вакцина вакцинация от коронавируса коронавирус Алла Дробинская
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы записались на прививку от COVID-19?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
10:50 02-02-2021
Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
10:43 02-02-2021
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:42 02-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
10:40 02-02-2021
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:36 02-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
БердскИзлечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
10:31 02-02-2021
Излечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
БердскНе чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"
10:30 02-02-2021
Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию
БердскУвольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
10:22 02-02-2021
Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
10:20 02-02-2021
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд
10:15 02-02-2021
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд