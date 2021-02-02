Записались на вакцину «Спутник V» против коронавируса 730 жителей Бердска. Кому прививку точно не поставят, объясняем

Главное условие получения прививки - заполнение соглашения о вакцинировании. На 1 февраля в ЦГБ города Бердска распределено 1 000 доз вакцины «Спутник V», сейчас вакцина проходит маркировку.

Горожане активно записываются на вакцинирование "Спутник V"

На 1 февраля в ЦГБ города Бердска распределено 1 000 доз вакцины «Спутник V», сейчас вакцина проходит маркировку. Ожидают вакцину от коронавируса 730 бердчан.

Где и как поставить прививку

Вакцинация проводится в 3 кабинетах №16, №17 и №18 на первом этаже на ул. Пушкина, 172. Прививочный кабинет будет работать с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно. В выходной день с 9 до 15 часов.

Что нужно, чтобы поставить вакцину

- Паспорт

- Прививочный сертификат

- СНИЛС

- Соглашение о вакцинировании

- Анкета

Не смотря на то, что вы проходите вакцинацию двумя компонентами, каждую через 21 день, необходимо соблюдать все санитарные правила: производить обработку рук, носить медицинскую маску, соблюдать дистанцию.

Для того, чтобы пройти вакцинацию не нужно идти к участковому терапевту. Достаточно позвонить по телефону 5-57-30. Вам перезвонят и пригласят для вакцинации.

Кому нельзя ставить прививку от коронавируса

1. Беременным прививаться нельзя, поскольку клинических исследований вакцины на беременных не проводилось.

2. Если необходимо подать список желающих вакцинироваться, то направляется письмо на имя главного врача БЦГБ.

3. Прививка противопоказана тем, у кого есть тяжелые системные заболевания и злокачественные образования.

4. Тем людям, у кого есть аллергические реакции. Таким гражданам перед введением прививки необходимо проконсультироваться с врачом-аллергологом.

5. Вакцинация не проводится, если у пациента повышенная температура и симптомы ОРВИ.

Напомним, что главврач ЦГБ Бердска упоминала, что после вакцинирования чувствует себя отлично. «Спутник V» не повлиял на ее трудоспособность.

- 10 декабря вакцину "Спутник V" я поставила лично. Поставлен и второй компонент. Вакцина никаким образом не повлияла на самочувствие и на мою трудоспособность. Личным примером могу показать, что эта вакцина безопасна,- подчеркнула Алла Николаевна.

Напомним, что всего в Новосибирской области развернуто 59 пунктов для прививок от коронавируса. Об этом 18 января сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. Именно в этот день в России стартовала массовая вакцинация по поручению президента Владимира Путина.