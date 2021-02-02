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Возложил цветы к могиле Ланового Путин

08:50 02.02.2021 Фото: Скриншот видео
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Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

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Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Возложил цветы к могиле Ланового ПутинНачалось прощание с Василием Лановым в МосквеЕщё 682 новостей

Президент РФ Владимир Путин на Новодевичьем кладбище возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового.
Прощание с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет, прошло в понедельник в Вахтанговском театре, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", - сказал Путин журналистам, вспоминая актера.

Президент отметил, что Лановой "оставил очень яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей".
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.

Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.

В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.

Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.

Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.

"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни", - сказал Путин.

Проститься с актером пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.

актер возложил цветы похороны. Василий Лановой Владимир Путин
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