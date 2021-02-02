Спасла замерзающего на парковке выкинутого щенка Фиксика жительница Бердска

Спасла щенка, которого бессердечно бросили бывшие владельцы на парковке в жуткий мороз Елена Мытарева из Бердска.
Об этом девушка сообщила в группе «Животные г. Бердск» в социальной сети ВКонтакте.
Бердчанка парковала машину возле отделения ГИБДД, куда также подъехал другой автомобиль. Из этого автомобиля и высадили больше "ненужного пассажира". Номеров женщина не запомнила.
«Его просто выкинули на мороз, как ненужного», – рассказывает Елена.
Сибирячка забрала собаку с собой и определила его на платную передержку. К себе Елена забрать щенка не может – у неё в доме живет четыре кота. Щенка прозвали Фиксиком. В настоящее время ему ищут новых хозяев. Девушка может привезти щенка в любой район города.