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Спасла замерзающего на парковке выкинутого щенка Фиксика жительница Бердска

09:47 02.02.2021 Фото: группа "Животные в Бердске" ВКонтакте
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К себе Елена забрать щенка не может – у неё в доме живет четыре кота.

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Жительница Бердска спасла замерзающего подкидыша-щенка

Спасла щенка, которого бессердечно бросили бывшие владельцы на парковке в жуткий мороз Елена Мытарева из Бердска.

Об этом девушка сообщила в группе «Животные г. Бердск» в социальной сети ВКонтакте.

Бердчанка парковала машину возле отделения ГИБДД, куда также подъехал другой автомобиль. Из этого автомобиля и высадили больше "ненужного пассажира". Номеров женщина не запомнила.

«Его просто выкинули на мороз, как ненужного», – рассказывает Елена.

Сибирячка забрала собаку с собой и определила его на платную передержку. К себе Елена забрать щенка не может – у неё в доме живет четыре кота. Щенка прозвали Фиксиком. В настоящее время ему ищут новых  хозяев. Девушка может привезти щенка в любой район города.

зоозащитник щенок
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