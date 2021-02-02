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Как наказали избивших "новенького" 4-классника одноклассников в школе №5 чиновники Бердска?

10:04 02.02.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Как рассказал Михаил Каркавин, в школу, где избили маленького мальчика предоставлены рекомендации по дальнейшей работе и недопущению таких ситуаций.

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Толпа сверстников напала на своего одноклассника после занятий в школе

Как поведал на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" и.о. начальника управления образования Бердска Михаил Каркавин, с учениками избившими мальчика в школе №5 Бердска, провелась воспитательная работа.

- Со стороны управления образования была создана рабочая группа. Она работала совместно с рабочей группой министерства образования Новосибирской области. Были проверены планово-воспитательные работы, социальные отчеты, проверен паспорт в образовательных организациях. Работа велась с учениками участвующими в данном конфликте. В школу предоставлены рекомендации по дальнейшей работе и недопущению таких ситуаций,- сообщил Михаил Каркавин.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", новенький ученик 4 класса школы №5 Бердска оказался побит одноклассниками во время возвращения домой после уроков 21 января. Мальчика поймала толпа сверстников: один хулиган кинулся избивать Семена (имя изменено - прим.ред.). Другие дети вместо того, чтобы остановить драку, снимали происходящее на видео и глумились. От боли ребенок заплакал, но на помощь никого не позвал. Отвела мальчика домой и разогнала хулиганов проходящая мимо женщина. Мать Семена - Елена написала заявление в полицию, обратилась к руководству школы и в управление образования Бердска. Как рассказала мать мальчика, после публикации ее истории в ряде СМИ, семья столкнулась с агрессией и оказалась не готова к такому развитию событий.

- По незнанию своему, общаясь со СМИ, столкнулась с большим напором агрессии со стороны участников конфликта, их родителей и друзей. Думаю, что еще я не вынесу, - призналась мать избитого ребенка сегодня, 25 января в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что избиением школьника заинтересовался следственный комитет. В настоящее время СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение

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