Почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту, рассказала стюардесса

Попав на борт, многие авиапассажиры стараются сделать пространство вокруг себя удобным: просят одеяло и подушку, надевают маску для сна, разуваются.

Стюардесса рассказала, почему пассажирам лучше не снимать обувь на борту

Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала, почему пассажирам не стоит снимать обувь в салоне самолета, сообщает Express.

Попав на борт, многие авиапассажиры стараются сделать пространство вокруг себя удобным: просят одеяло и подушку, надевают маску для сна, разуваются.

Однако Хейли Боулз, много лет проработавшая бортпроводницей, говорит, что важно оставаться в обуви, особенно во время взлета и посадки. "Если путешественникам придется эвакуироваться, им лучше быть в ботинках", — поясняет она.

В сентябре 2015 года при вылете из аэропорта Лас-Вегаса, прямо во время разгона по взлетной полосе загорелся самолет, направляющийся в Лондон. "Пассажирам пришлось эвакуироваться, и те, кто был без обуви, обожгли ступни, когда бежали по асфальту, — вспоминает стюардесса. — Я видела это своими глазами". После инцидента она стала всегда настаивать, чтобы клиенты не разувались.

Безопасность — не единственная причина, по которой туристов просят летать в обуви. "Никогда не заходите в туалет босиком, — написал на форуме пассажиров бортпроводник, отработавший в небе шесть лет. — Поверьте, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу там – не вода".

Он объяснил, что туалеты в самолетах бывают не очень чистыми — их моют только перед приземлением. "Представьте, что там твориться после двенадцатичасового перелета, когда ими пользовались 200 путешественников", — говорит он.