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Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд

10:15 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Женщина отпустила ребенка на митинг, подвергнув опасности здоровье девочки.

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Мать девочки, пришедшей на митинг в Петербурге, могут ограничить в правах

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова инициирует заседание по вопросу ограничения в родительских правах матери 11-летней девочки, которая накануне пришла на несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"В ближайшее время уполномоченным будет инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу об ограничении матери в родительских правах в связи с безнадзорностью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что 31 января полицейские доставили в отдел Петроградского района города 11-летнюю девочку из поселка Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в 20 км от Петербурга), которую нашли во время несанкционированной акции. Сотрудники полиции расспросили ее, установили ее мать, связались с ней и вызвали, чтобы передать ей ребенка. Процессуальные действия с подростком сотрудники полиции не проводили.

По данным омбудсмена, девочка ранее высказывала свое намерение выйти на митинг школьному учителю, школа уведомила маму, но та никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности. "Оказавшись на митинге, девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы. Тем самым, мать, оставив ребенка в опасности, осознавая противоправность действий и не предприняв необходимых мер, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребенка, что позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери и, скорее всего, привлечения ее к ответственности по ст. 125 [о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего]", - отметили в пресс-службе уполномоченного.

Кроме того, отмечается, что ранее в школе у девочки возникали проблемы, она спала на уроках и не выполняла домашнее задание. В аппарате омбудсмена расценили это как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей со стороны матери. В настоящее время уполномоченный связывается с отцом ребенка.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень 31 января на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади и к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало. В настоящий момент по итогам воскресной акции возбуждено два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти. По обоим из них задержали подозреваемых.

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