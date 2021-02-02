Спасли новорожденного малыша с редкой патологией врачи в Подмосковье

Чудо спасения: подмосковные врачи спасли новорожденного с редкой патологией

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденного с гастрошизисом. Это тяжелая врожденная патология, которая встречается у 1 из 10 тысяч новорожденных. Клиника дефекта включает в себя овальное отверстие в животе малыша диаметром от 2 до 5 см, через которое наблюдается выпадение петель кишечника или других внутренних органов.

«Данную патологию можно заметить еще на УЗИ и, к сожалению, врачи часто рекомендуют прерывать беременность, так как относительно недавно технологии и квалификация врачей не позволяли спасти малыша. Сейчас мы рекомендуем будущим родителям не принимать поспешных решений, а приезжать к нам в центр. У этого ребенка случай оказался непростой: снаружи был желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, маточные трубы. Уже через 3.5 часа после рождения мы провели операцию. Конечно, впереди еще процесс восстановления, но главная патология прооперирована успешно», - рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Отметим, что это второй спасенный ребенок с этим диагнозом, а в 2020-м году хирурги спасли 5 малышей с гастрошизисом.

Источник: mz.mosreg.ru