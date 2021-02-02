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Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"

10:30 02.02.2021 Фото: предоставлены Агатой Проняшкиной
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Содержанием придомовой территории многоквартирного дома занимается управляющая компания (УК). Одна из ее обязанностей в зимний период – это уборка снега.

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Уборка снега в Бердске

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась подписчица в социальной сети Вконтакте Агата Проняшкина.

- Вот так чистят снег у дома №6 в Микрорайон компания "Прогресс"! Скорая пожарная видимо летает на вертолете а жильцы ходят на лыжах! Просто ужас, - поделилась девушка.

Содержанием придомовой территории многоквартирного дома занимается управляющая компания (УК). Одна из ее обязанностей в зимний период – это уборка снега.

- Там дворник не вышел на работу. Говорят, конфликт с жильцами, - комментируют местные жители.
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Уборка снега в Бердске
двор уборка снега
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