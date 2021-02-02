Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась подписчица в социальной сети Вконтакте Агата Проняшкина.
- Вот так чистят снег у дома №6 в Микрорайон компания "Прогресс"! Скорая пожарная видимо летает на вертолете а жильцы ходят на лыжах! Просто ужас, - поделилась девушка.
Содержанием придомовой территории многоквартирного дома занимается управляющая компания (УК). Одна из ее обязанностей в зимний период – это уборка снега.
- Там дворник не вышел на работу. Говорят, конфликт с жильцами, - комментируют местные жители.