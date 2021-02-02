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Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев

10:22 02.02.2021, Маргарита Мартынова Фото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Всех заболевших детей, нуждающихся в госпитализации в новосибирскую больницу, будет возить в обязательном порядке бердская скорая помощь. Врачам и медсестрам предлагают работу в горбольнице, но они от нее отказываются.

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Врачи и медсестры инфекционного отделения пишут заявления об уходе
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир ГолубевУспеют спасти от смерти тяжело больных детей в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав. В реанимации выделили 3 койки вместо закрытого детского инфекционного отделенияЕщё 137 новостей

Закрыто детское инфекционное отделение ЦГБ Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что люди возмущены ситуацией, когда заболевших детей в тяжёлом состоянии нужно будет возить на лечение в Мочище через стоящий в пробках центр Новосибирска. Врачи и персонал закрытого отделения с кредитами и ипотеками в один момент остались без работы и заработной платы.

1 февраля 2021 года, в администрации Бердска прошло заседание комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту под председательством депутата Людмилы Чуркиной.

На комиссии о сложившейся ситуации доложил председатель бердского горсовета депутатов Владимир Голубев. Он рассказал, что на сегодняшний день информация такая — в реанимации ЦГБ Бердска выделены три койки для тяжёлых больных на экстренный случай, для стабилизации больного и дальнейшей транспортировки в Новосибирск. Всех заболевших детей, нуждающихся в госпитализации в новосибирскую больницу будет возить в обязательном порядке бердская скорая помощь.

Владимир Александрович поднял вопрос о врачах и медсёстрах, оставшихся без работы. Председатель бердского горсовета депутатов подчеркнул, что у него нет информации о дальнейшем трудоустройстве медиков.

- По трудоустройству врачей, медсестер информация поступает противоречивая, главный врач говорит, что предложила всем трудоустройство в ЦГБ Бердска, в то же время есть информация, что медики написали заявление об уходе, Есть предложение устроить совещание с главой города Евгением Шестерниным, пригласить главврача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую, и выяснить какая ситуация на сегодняшний день и каковы перспективы, - завершил доклад Владимир Голубев.

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