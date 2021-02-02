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Заменит ли условный срок на реальный Алексею Навальному 2 февраля суд Москвы. Заседание перенесли на 11.00

10:06 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина.

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Суд по замене условного наказания Навальному перенесли на 11:00 по просьбе его адвокатов

Заседание запланировано на 2 февраля.
Выездное заседание Симоновского суда по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока наказания на реальный, которое запланировано на 2 февраля, перенесли на 11:00 мск по просьбе его адвокатов. Об этом ТАСС сообщила Ульяна Солопова - официальный представитель Мосгорсуда, в здании которого пройдет заседание.

"Заседание перенесли с 09:00 мск на 11:00 мск. Это сделано по просьбе адвокатов Навального, которые попросили предоставить им время для согласования общей позиции со своим подзащитным", - сказала она.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля, Мособлсуд признал это решение законным. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз он не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. Но, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но на уведомление о явке 23 октября не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили ранее в столичном управлении ФСИН.

Источник: ТАСС

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