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Кремируют 3 февраля скоропостижно скончавшегося председателя СНТ «Марьин лог» в Бердске Вячеслава Конова

10:07 02.02.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ему было 55 лет. Сердце не выдержало. Дачники глубоко скорбят — они понесли невосполнимую утрату. Вячеслав Владимирович всю душу, силу и время вкладывал в товарищество, отстаивая его интересы.

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Вячеслав Конов до последнего защищал интересы дачников "Марьиного лога" в Бердске
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Кремируют 3 февраля скоропостижно скончавшегося председателя СНТ «Марьин лог» в Бердске Вячеслава КоноваВозложил цветы к могиле Ланового ПутинЕщё 683 новостей

Умер председатель СНТ «Марьин лог» из Бердска Вячеслав Конов. Он скончался 31 января на 56-м году жизни в клинике им. Мешалкина. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители дачного общества, Вячеслав Владимирович попал в больницу из-за проблем с сердцем в середине января.

Председатель «Марьиного лога» постоянно проживали в СНТ — круглый год. Поэтому он знал проблемы местных жителей и искал пути их решения. Для дачников скоропостижная смерть Вячеслава Конова стала настоящим ударом. За 6 лет работы председателем он смог сплотить людей, умело улаживал конфликты, отстаивал интересы жителей «Марьиного лога» на всех уровнях, в том числе во взаимоотношениях с муниципальной властью.

- После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, председатель нашего садового товарищества Конов Вячеслав Владимирович. Много сил и времени вложил он в улучшение жизни нашего товарищества, отстаивал права и интересы наших дачников. Всю душу он вкладывал в деятельность нашего общества. Товарищество понесло большую, невосполнимую утрату. Конов Вячеслав Владимирович был ответственным, отзывчивым и внимательным руководителям. Все члены товарищества скорбят и соболезнуют родственникам безвременно ушедшего, - рассказали в правлении СНТ.

В памяти членов товарищества он останется авторитетным и мудрым руководителем, радеющим за СНТ, его территорию, его жителей, неравнодушный к происходящему. В том числе благодаря Вячеславу Владимировичу обитатели «Марьиного лога» (а многие здесь живут круглогодично) почувствовали свою принадлежность к городу, перестали ощущать себя жителями «на отшибе». Они начали понимать, что в обиду их не дадут. Например, не станут строить новый мусорный полигон в 900 метрах от СНТ на границе Бердска. И власть уже отказалась от этой идеи.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», прощание с Коновым Вячеславом Владимировичем состоится 3 февраля. О месте и времени мы сообщим дополнительно. Его тело будет кремировано. Такова воля покойного, которую он высказал при жизни.

Редакция выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Конова Вячеслава Владимировича.

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От редакции

Выражаем соболезнования

Аноним, 02 февраля 2021 10:32
Довела администрация Бердска своей свалкой человека до могилы и нас скоро всех туда же поведёт...
Аноним, 02 февраля 2021 10:43
Соболезную. Как это не печально, свалки еще нет, но к сожалению появилась первая жертва. А скольким бердчанам это еще укоротит и подпортит жизнь? И никто не причем.

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