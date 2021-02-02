Кремируют 3 февраля скоропостижно скончавшегося председателя СНТ «Марьин лог» в Бердске Вячеслава Конова

Ему было 55 лет. Сердце не выдержало. Дачники глубоко скорбят — они понесли невосполнимую утрату. Вячеслав Владимирович всю душу, силу и время вкладывал в товарищество, отстаивая его интересы.

Вячеслав Конов до последнего защищал интересы дачников "Марьиного лога" в Бердске

Умер председатель СНТ «Марьин лог» из Бердска Вячеслав Конов. Он скончался 31 января на 56-м году жизни в клинике им. Мешалкина. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители дачного общества, Вячеслав Владимирович попал в больницу из-за проблем с сердцем в середине января.

Председатель «Марьиного лога» постоянно проживали в СНТ — круглый год. Поэтому он знал проблемы местных жителей и искал пути их решения. Для дачников скоропостижная смерть Вячеслава Конова стала настоящим ударом. За 6 лет работы председателем он смог сплотить людей, умело улаживал конфликты, отстаивал интересы жителей «Марьиного лога» на всех уровнях, в том числе во взаимоотношениях с муниципальной властью.

- После непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный человек, председатель нашего садового товарищества Конов Вячеслав Владимирович. Много сил и времени вложил он в улучшение жизни нашего товарищества, отстаивал права и интересы наших дачников. Всю душу он вкладывал в деятельность нашего общества. Товарищество понесло большую, невосполнимую утрату. Конов Вячеслав Владимирович был ответственным, отзывчивым и внимательным руководителям. Все члены товарищества скорбят и соболезнуют родственникам безвременно ушедшего, - рассказали в правлении СНТ.

В памяти членов товарищества он останется авторитетным и мудрым руководителем, радеющим за СНТ, его территорию, его жителей, неравнодушный к происходящему. В том числе благодаря Вячеславу Владимировичу обитатели «Марьиного лога» (а многие здесь живут круглогодично) почувствовали свою принадлежность к городу, перестали ощущать себя жителями «на отшибе». Они начали понимать, что в обиду их не дадут. Например, не станут строить новый мусорный полигон в 900 метрах от СНТ на границе Бердска. И власть уже отказалась от этой идеи.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», прощание с Коновым Вячеславом Владимировичем состоится 3 февраля. О месте и времени мы сообщим дополнительно. Его тело будет кремировано. Такова воля покойного, которую он высказал при жизни.

Редакция выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Конова Вячеслава Владимировича.