Задолжала сотрудникам 46,5 млн «Восточная мостостроительная компания» в Новосибирске

Руководитель общества частично погасил перед трудовым коллективом задолженность в размере 36 млн рублей.

В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о невыплате заработной платы в размере свыше 46 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя предприятия.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения трудового законодательства.

По версии следователей межрайонного следственного отдела регионального СКР, с сентября 2019 г. по март 2020 г. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Восточная мостостроительная компания» не выплатил 204 работникам заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму свыше 46,5 млн рублей.

При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели (оплату услуг, расчеты с контрагентами, погашение кредитов и прочее).

Руководитель общества частично погасил перед трудовым коллективом задолженность в размере 36 млн рублей. В целях обеспечения гражданских исков потерпевших на имущество (земельный участок, жилое здание, квартиру) обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено мировому судье 2 судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области