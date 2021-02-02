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Самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске. Смотрите список

11:15 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Менеджер по продажам с опытом работы от 1 года может зарабатывать ежемесячно до 120 000 рублей.

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Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в феврале

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил февральский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Новосибирске.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере управления. Одна из самых высоких зарплат в декабре доступна начальнику производства, который может получать от 100 000 рублей в месяц. Ему предстоит управлять системой качества в рамках всего производства, руководить отделом из 20-25 человек, контролировать качество выпускаемой продукции. Кандидат на эту должность должен иметь аналогичный опыт работы от 5 лет, знать все необходимые технологии и требования к сырью, материалам и документации.

Контент-менеджеру в рекламной группе компаний готовы платить до 100 000 рублей. Будущему сотруднику предстоит заниматься анализом рынка, аудитории и конкурентов, разработкой стратегии, ведением социальных сетей, настраиванием рекламных кампаний и копирайтингом. От кандидата требуется опыт работы от 1 года, умение работать с рекламными кампаниями и целевыми аудиториями. Заработная плата состоит из оклада и процентов.

Высокая оплата труда доступна также соискателям в сфере IT. От 80 000 рублей в месяц сможет получать программист PHP в строительной компании. Среди его обязанностей: разработка и сопровождение сайтов на 1С-Битрикс и Битрикс24, интеграция с внешними сервисами, техническая поддержка сайтов и пользователей Битрикс24. От кандидата ждут уверенное знание языка PHP и опыт разработки на 1С-Битрикс. Помимо всех обычных условий, компания предоставляет сотрудникам спортзал.

Менеджер по продажам с опытом работы от 1 года может зарабатывать ежемесячно до 120 000 рублей. Ему предстоит работать с готовой базой постоянных покупателей и расширять аудиторию с помощью холодных звонков. Для успешного трудоустройства соискателю потребуется ответственность, умение проводить переговоры и свободно общаться с людьми. Работодатель обещает помощь на всех этапах переговоров. Заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной части, которая зависит от достижения поставленных задач.

Источник: Работа.ру

вакансия зарплата работа
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Елена, 02 февраля 2021 12:10
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