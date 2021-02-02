02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд

10:43 02.02.2021 Фото: instagram.com/marilynmanson
0

Мэнсон пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

% name% title
Актриса Эван Рейчел Вуд и еще несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Актриса Эван Рейчел Вуд, наиболее известная по сериалу «Мир Дикого Запада», заявила, что рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) подвергал ее насилию во время их отношений.

Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я делаю это, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечь к отвественности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю многих жертв, которые больше не будут молчать.

После заявления Эван Рэйчел Вуд аналогичные заявления сделали еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган и Габриэла и Эшли Уолтерс (на данный момент пост последней недоступен, его процитировал журнал Vanity Fair). Все они заявили, что после отношений с Мэнсоном страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Мэнсон пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали отношения в 2006 году, когда ей было 19 лет, а ему 37. Они расстались в 2008 году, но в 2010 обручились. Актриса и музыкант расторгли помолвку спустя примерно полгода.

Рэйчел Вуд ранее уже заявляла, что стала жертвой психологического, физического и сексуального насилия, но не называла имени человека, который подверг ее этому насилию.

В 2018 году, на фоне движения против насилия и домогательств #MeToo, в полицию Лос-Анджелеса поступило заявление о сексуальных преступлениях со стороны Мэнсона, совершенных в 2011 году (каких именно, не уточнялось). Офис прокурора отказался рассматривать его, в том числе из-за истекшего срока давности. Адвокат Мэнсона Говард Кинг тогда говорил, что музыкант отрицает все обвинения.

Источник: meduza.io

насилие певец харассмент Мэрилин Мэнсон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виновен?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
10:50 02-02-2021
Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
10:43 02-02-2021
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:42 02-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
10:40 02-02-2021
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:36 02-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
БердскИзлечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021 1
10:31 02-02-2021
Излечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
БердскНе чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"
10:30 02-02-2021
Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию
БердскУвольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
10:22 02-02-2021
Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
10:20 02-02-2021
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд
10:15 02-02-2021
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд