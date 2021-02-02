Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд

Актриса Эван Рейчел Вуд и еще несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Актриса Эван Рейчел Вуд, наиболее известная по сериалу «Мир Дикого Запада», заявила, что рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) подвергал ее насилию во время их отношений.

Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я делаю это, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечь к отвественности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю многих жертв, которые больше не будут молчать.

После заявления Эван Рэйчел Вуд аналогичные заявления сделали еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган и Габриэла и Эшли Уолтерс (на данный момент пост последней недоступен, его процитировал журнал Vanity Fair). Все они заявили, что после отношений с Мэнсоном страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Мэнсон пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали отношения в 2006 году, когда ей было 19 лет, а ему 37. Они расстались в 2008 году, но в 2010 обручились. Актриса и музыкант расторгли помолвку спустя примерно полгода.

Рэйчел Вуд ранее уже заявляла, что стала жертвой психологического, физического и сексуального насилия, но не называла имени человека, который подверг ее этому насилию.

В 2018 году, на фоне движения против насилия и домогательств #MeToo, в полицию Лос-Анджелеса поступило заявление о сексуальных преступлениях со стороны Мэнсона, совершенных в 2011 году (каких именно, не уточнялось). Офис прокурора отказался рассматривать его, в том числе из-за истекшего срока давности. Адвокат Мэнсона Говард Кинг тогда говорил, что музыкант отрицает все обвинения.

Источник: meduza.io