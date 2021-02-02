Курс рубля в 2021 году: прогноз экспертов

Цена валют в текущем году и нефтяной рынок связаны с COVID-19

Финансовые эксперты дали прогноз на 2021 год по курсу рубля. Весь 2020 год из-за всеобщего экономического кризиса соотношение рубля к доллару снизилось почти на 17%. В конце минувшего года доллар стоил 74 руб. Котировки на конец 2019 года были 62 руб. Максимальное падение доллара в минувшем году было в марте —82 руб.

Курс рубля будет связан с ценой нефти

В минувшем году на нефтяном рынке был шок. C цены в $60-70 за баррель Brent подешевел до $30. При этом, цена WTI падала даже до отрицательных значений, до минус $40. Продавцы сырья готовы были даже доплатить клиенту, чтобы тот забрал нефть. По состоянию на январь 2021 года эксперты указывают, что мировая экономика уже прошла через пик нефтяного потребления.

Эксперты сравнивают шок для нефти 2020 года с падением 1985 года. Именно тогда, в средине 80-х годов руководство Саудовской Аравии повысило пятикратно нефтяную добычу. В итоге цена нефти упала в 3,5 раза. Для СССР таких убытков стало достаточно, чтобы страна развалилась.

Цена на нефть в текущем году предсказывается в значении $47 за баррель сорта Brent. Экономические специалисты прогнозируют цену Brent в значении $53. Эксперты Goldman Sachs ждут до конца текущего года цену Brent в значении $65. Стоимость российского сорта нефти под названием Urals будет $45. Падение нефти в 2020 году было связано с сильным падением спроса из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер.

Трудностью для рынка было также расторжение договора ОПЕК+. Далее государства ОПЕК+ смогли все же подписать соглашение о ежедневном снижении нефтяной добычи на 9,7 млн барр./сут. Благодаря этому начался процесс восстановления котировок на нефтяном рынке.

Прогноз курса рубля связан с эпидемией коронавируса

Цена валют в текущем году и нефтяной рынок связаны с COVID-19. Если всеобщая вакцинация пройдет успешно, то будут отменены все карантинные ограничения. Немало на курс рубля влияет и бюджетное правило. С помощью такой нормы проводится регуляция цены нефти и курса рубля. Действует бюджетное правило с 2017 года. Оно снижает резкую зависимость российской валюты от нефтяных котировок. На 2021 год российская казна будет иметь до 30% поступлений от продажи нефти и газа. При этом, нефть будет и далее основным источником экспортных доходов.

На текущий год объемы ежедневной добычи нефти будут 5,9 млн барр. Также предполагается подешевление доллара по отношению к иным валютам. В итоге спрос на нефть будет увеличиваться. Негативом для курса рубля будет падение валютных интервенций от ЦБ РФ.

Курс рубля будет связан с политической ситуацией

Негативом для российской валюты могут быть новые санкции со стороны США. Также в РФ в 2021 году состоятся парламентские выборы. Из-за этого некоторые инвесторы начнут свои рубли переводить в валюту и их выводить из России.

На 2021 год значение доллара предсказывается в 90 руб. Эксперты от Saxo Bank российской валюте предсказывают значение в 70 руб. за долл. Если будут введены новые санкции, рубль может упасть до значения в 80 руб. за доллар. Также рублю сможет помочь повышение мирового спроса на валюты государств, которые развиваются.

Источник: 1rre