Рассказала о побочных эффектах вакцинации от коронавируса главный терапевт России Оксана Драпкина

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет.

Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", — подчеркнула Драпкина.

Главный терапевт Минздрава уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.

"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.

Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.