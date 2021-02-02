02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Рассказала о побочных эффектах вакцинации от коронавируса главный терапевт России Оксана Драпкина

11:30 02.02.2021 Фото: pixabay.com
1

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет.

% name% title
Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Рассказала о побочных эффектах вакцинации от коронавируса главный терапевт России Оксана ДрапкинаИзлечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021Ещё 1288 новостей

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила в эфире "Первого канала" главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет.
"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", — подчеркнула Драпкина.

Главный терапевт Минздрава уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.
"Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", — пояснила она.

Драпкина подчеркнула, что в таких случаях "не нужно никуда бежать" за помощью.

COVID-19 коронавирус массовая вакцинация пандемия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ставили прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оцепила центральную площадь и сквер из-за суда над Навальным полиция Новосибирска
12:22 02-02-2021
Оцепила центральную площадь и сквер из-за суда над Навальным полиция Новосибирска
Лунный календарь посева на февраль 2021 года для Подмосковья
12:20 02-02-2021
Лунный календарь посева на февраль 2021 года для Подмосковья
Водительские права могут стать документом для идентификации в России
12:15 02-02-2021
Водительские права могут стать документом для идентификации в России
БердскКогда будет дистанционное обучение, рассказал Михаил Каркавин из Бердска
12:10 02-02-2021
Когда будет дистанционное обучение, рассказал Михаил Каркавин из Бердска
Первая новорожденная появилась в новом перинатальном центре Новосибирска. Малышку назвали Виктория.
11:57 02-02-2021
Первая новорожденная появилась в новом перинатальном центре Новосибирска. Малышку назвали Виктория.
6 лет назад малыш родился без мозга. Что с ним стало сейчас?
11:50 02-02-2021
6 лет назад малыш родился без мозга. Что с ним стало сейчас?
Получил рекордную взятку в 3 млрд с «помощью» жены и тещи депутата Госдумы Вадим Белоусов
11:45 02-02-2021
Получил рекордную взятку в 3 млрд с «помощью» жены и тещи депутата Госдумы Вадим Белоусов
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: Что и когда решит Путин о повышении выплат. Документы передали 1 февраля 2
11:34 02-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: Что и когда решит Путин о повышении выплат. Документы передали 1 февраля
Одинокий Путин в ночи возложил цветы на могилу Бориса Ельцина 4
11:31 02-02-2021
Одинокий Путин в ночи возложил цветы на могилу Бориса Ельцина
БердскПродают аварийное здание почты в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей: Что построят на месте кирпичной 3-этажки 1
11:31 02-02-2021
Продают аварийное здание почты в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей: Что построят на месте кирпичной 3-этажки