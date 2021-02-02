Получил рекордную взятку в 3 млрд с «помощью» жены и тещи депутата Госдумы Вадим Белоусов

Впервые о том, что Вадим Белоусов — депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» и член комитета по аграрным вопросам — может стать фигурантом крупного дела о коррупции, заговорили в 2018 году.

Следователи попросили Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Белоусова — но неожиданно получили отказ. В итоге обвиняемого отпустили спустя всего несколько часов после задержания

Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща.

Неожиданные и интересные подробности узнали участники процесса по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении крупнейшей в истории России взятки. На очередном судебном заседании прокурор заявил, что получить взятку, размер которой превысил три миллиарда рублей, парламентарию помогли его теща и жена. Обе были участницами схемы по получению «дани» от бизнесменов, которым оказывал покровительство их супруг и зять. Историю депутата-миллиардера Белоусова, которому, судя по всему, очень повезло с родственниками, вспомнила «Лента.ру».

Тени над депутатом



Впервые о том, что Вадим Белоусов — депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» и член комитета по аграрным вопросам — может стать фигурантом крупного дела о коррупции, заговорили в 2018 году.10 апреля издание Ura.ru сообщало, что получение взятки в 3,4 миллиарда рублей инкриминируется бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. По версии следствия, эти деньги были выведены через предприятие «Южуралавтобан» и получены Юревичем.

В документах по неуплате налогов компанией «Южуралавтобан» нашлась схема вывода нескольких миллиардов из бюджета за тот период, когда фирму контролировали структуры Вадима Белоусова — делового партнера Юревича.

По данным Ura.ru, еще в то время силовые структуры готовили материалы на делового партнера Юревича, но чтобы привлечь Белоусова к ответственности, требовался запрос генпрокурора в Госдуму о снятии с него депутатской неприкосновенности. Похоже, на тот момент у следствия не хватало материалов. Что касается Юревича, то он тогда скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Решение без грязного белья

Впрочем, уже к концу 2018 года следователи, судя по всему, сумели найти достаточное количество материалов против депутата Белоусова. 6 декабря еще один член нижней палаты парламента Александр Хинштейн сообщил в Twitter, что Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Белоусова неприкосновенности.

Хинштейн подтвердил, что соответствующий вопрос рассматривался в закрытом режиме. Такой формат был избран, чтобы «не полоскать грязное белье», отмечал «Московский комсомолец» со ссылкой на главу думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Газета отмечала, что это был первый за всю историю Госдумы случай, когда обсуждение представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности прошло в закрытом от прессы режиме



Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, чем вызвана такая таинственность, на что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил, что рассмотрение данного вопроса не является зрелищем.

Со слов Хинштейна, Белоусов в зале заседаний заявлял, что дело, которое ему грозит, сфабриковано, а его теща, также фигурирующая в расследовании, вообще жертва репрессий.

Стоило мне спросить Белоусова, правда ли, что его несчастная теща была совладельцем компании "Гринфлайт", обманувшей 4,3 тысячи челябинских дольщиков, он разом потерялся. "Да нет, она только вложила 200 миллионов, ее тоже обманули..." Зал так и ахнул

Три месяца спустя, 15 марта 2019 года, депутата Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей. По некоторым оценкам, она является крупнейшей в истории России.

До дела Юревича — Белоусова рекорд по размерам взяток принадлежал бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко — как считает следствие, он незаконно получил 1,4 миллиарда рублей. Правда, речь в случае Захарченко идет не об одной, а о нескольких взятках.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов вместе с экс-губернатором Челябинской области Юревичем получили рекордную взятку от руководителя холдинга за оказание покровительства. В результате организациям холдинга была обеспечена победа в аукционах в сфере дорожного обслуживания, а лица, подконтрольные взяткодателям, были назначены на должности директоров госпредприятий.

Учитывая серьезность обвинений, следователи попросили Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Белоусова — но неожиданно получили отказ. В итоге обвиняемого отпустили спустя всего несколько часов после задержания — и он до сих пор находится на свободе.

С паспортом до конца



Уже 16 марта, на следующий день после несостоявшегося ареста, депутат Белоусов пообщался со СМИ. В интервью телеканалу «Звезда» он заявил, что не получал рекордной взятки, а деньги якобы присвоили его партнеры и вывели их на зарубежные счета. Депутат добавил, что ему вменяют в вину его работу в Госдуме. На протяжении всего следствия Белоусов отказывался признавать свою вину во взяточничестве. Более того, он даже проигнорировал требование сдать свой дипломатический паспорт — об этом 16 апреля 2019 года сообщал Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.

По словам источника, после отказа Белоусова сдать паспорт аппарат Госдумы обратился в МИД, чтобы документ признали недействительным и аннулировали. Так лишенный неприкосновенности депутат потерял возможность воспользоваться дипломатическим документом.

На суд в столицу

В середине минувшего декабря материалы уголовного дела в отношении депутата Белоусова поступили в Московский городской суд, причем три месяца они шли туда с Урала.

В сентябре 2020 года Челябинский областной суд переправил материалы дела о взятке в три миллиарда рублей в Москву, поскольку столица является местом окончания предполагаемого преступления.

При этом, как считает следствие, участники организованной группы, куда входил Белоусов, получили часть взятки (89 миллионов рублей) в Челябинске

Однако областной суд посчитал, что эта сумма на фоне трех миллиардов рублей не имеет юридического значения для территориальной подсудности уголовного дела. Первое заседание по делу Белоусова состоялось 28 января: на нем подсудимый после того как прокурор огласил обвинительное заключение, отказался признать вину.

Теща и миллиарды



Впрочем, самое удивительное в деле депутата Белоусова (помимо размера взятки) состоит в том, что получить колоссальную сумму, превышающую три миллиарда рублей, парламентарию помогали жена и теща. Об этом 1 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление прокурора в Мосгорсуде.

На одном из судебных заседаний прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев, — с 2010 по 2014 год отчисляли наличные в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Юревичу, в то время губернатору Челябинской области.

Бизнесменам, как считает следствие, предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли. В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата.

В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей

Впрочем, защита депутата утверждает, что бизнесменов Овчинникова и Башаева привлекли к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области.

Но они в ходе следствия заявили, что деньги были не похищены, а выплачены на взятки Белоусову и Юревичу. После этих показаний следствие позволило коммерсантам покинуть Россию. Скрылся из страны и экс-губернатор Юревич. Таким образом, на скамье подсудимых по делу о крупнейшей взятке в истории России сегодня находится только Вадим Белоусов.

Источник: lenta.ru