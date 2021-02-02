Диспансеризация в 2021 году: кто и как сможет пройти?

Это не обязанность человека, а его право, то есть процедура добровольная

Диспансеризация является важнейшей частью программы обеспечения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, решения демографических задач страны. Пройти бесплатно медицинское плановое обследование могут граждане определенных годов рождения при соблюдении утвержденных законом требований.

Для чего проводится диспансеризация

Большинство людей слабо представляют себе разницу обследования по направлению врачей в случае заболевания и профилактикой заболеваний. Диспансеризация – это комплекс профилактических медицинских мероприятий, направленных на выявление болезней на ранних стадиях и принятие необходимых мер для их лечения.

Это не обязанность человека, а его право, то есть процедура добровольная. В ходе обследований человек может оказаться от определенных анализов или консультаций, что не лишает его права на остальное обследование.

Для людей, отказавшихся от профилактического осмотра, не предусмотрено никаких санкций. Однако, врачи настоятельно рекомендуют всем периодически проходить медицинские осмотры, даже в отсутствие жалоб на здоровье. Многие тяжелые заболевания на ранних стадиях никак себя не проявляют, их может обнаружить только глубокое исследование.

Особое значение это имеет для ранней диагностики рака. За один год диспансеризации удается выявить 55% раковых образований на 1-2 стадиях, когда можно оказать больному эффективную помощь и сохранить жизнь.

В последние годы именно диагностике онкологии в системе анализов в ходе диспансеризации уделяется усиленное внимание. Для каждой возрастной категории разработаны временные интервалы, в которые нужно обследоваться на наличие онкологических заболеваний.

Как проводится диспансеризация

Установлена такая периодичность прохождения диспансеризации:

для возрастной группы от 18 до 39 лет – 1 раз в 3 года;

для людней старше 40 лет – ежегодно.

Первый этап проходит таким образом:

врач заполняет анкету, в которой отражаются жалобы, наследственные предрасположенности, симптомы опасных болезней;

пациент отвечает на вопросы о вредных привычках, питании, образе жизни, нагрузках;

производится взвешивание, измерение роста, определятся индекс массы тела;

измеряется артериальное давление;

сдается анализ крови на уровень глюкозы, холестерина и других важных показателей;

флюорографию нужно делать 1 раз в 2 года;

ЭКГ делается каждый год;

осматривается глазное дно и замеряется глазное давление;

женщин осматривает гинеколог;

проводится первичный онкоосмотр (кожа, слизистые, щитовидная железа, лимфоузлы).

На втором этапе диспансеризации каждый гражданин проходит обследование у профильных специалистов – невролога, уролога, хирурга, проктолога, гастроэнтеролога, офтальмолога, окулиста.

При обнаружении нарушений, специалисты направляют пациентов на дополнительные анализы и аппаратное обследование. По результатам назначается необходимое лечение.

Какие года проходят диспансеризацию в 2021 году

Определить, когда нужно пройти осмотр, можно достаточно просто: если возраст делится на 3, пора записываться на медосмотр. Самые молодые пациенты те, кому 21 год. Максимальный возраст не ограничен.

В 2021 году бесплатно обследоваться могут граждане, родившиеся в 1982 году и далее через каждые 3 года, а также все, кому больше 40 лет.

Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту жительства. Также всю информацию можно получить в страховой фирме, выдавшей ОМС, и на сайтах поликлиник.

Источник: pronedra