Продают аварийное здание почты в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей: Что построят на месте кирпичной 3-этажки

Мэр Евгений Шестернин утвердил условия продажи разрушающееся здания. Снизить цену во время аукциона участники торгов могут сразу на 245 тыс. рублей. Пока почтового отделения на 33 тыс. жителей Микрорайона нет.

Администрация Бердска продает здание почты, расположенное в Микрорайоне. Постановление на эту тему, которое опубликовано 1 февраля, подписал мэр Бердска Евгений Шестернин накануне. Этим документом глава города утвердил приватизацию «муниципальных нежилых помещений» по адресу: Микрорайон, 15Б.

Решение о продаже 3-этажного здания приняли бердские депутаты на сессии 17 декабря 2020 года на основании протокола комиссии по приватизации муниципального имущества от 5 октября 2020-го. Старое здание, где располагалось почтовое отделение, внесли в прогнозный план приватизации на 2021 год. И вот глава города утвердил условия продажи кирпичного строения. Их учтут при объявлении аукциона.

Что продают

Объект приватизации – нежилые помещения, общей площадью 1012,8 кв. м, в том числе:

- помещение, назначение: нежилое, площадью 853,4 кв. м, подвал;

- помещение, назначение: нежилое, площадью 17,6 кв. м, этаж № 1;

помещение, назначение: нежилое, площадью 141,8 кв. м, подвал.

Как продают

Способ приватизации муниципального имущества – аукцион в электронной форме.

Форма подачи предложений по цене – открытая.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.

Покупатель оплачивает сумму выкупа имущества единовременно, в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Сколько стоит

Начальная цена муниципального имущества – 8 158 000 рублей (с учетом НДС) согласно отчета об оценке имущества № 258Н/09.20 от 02.09.2020.

Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе – 1 631 600 рублей (с учетом НДС) - 20% начальной цены продажи муниципального имущества.

Шаг аукциона – 244 740 рублей (с учетом НДС) - 3% начальной цены продажи муниципального имущества.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще летом 2020 года почтовое отделение №9 из здания в Микрорайоне, где находится и компания ТВК, перенесли на ул. Пушкина, 175. Это на другом конце города. С тех пор, чтобы отправить письмо или получить посылку жители Микрорайона вынуждены ехать в центр Бердска. Девятое отделение было рассчитано на 33 тыс. жителе Микрорайона. Но разрушающееся кирпичное здание признали аварийным.

Дефект был замечен на уровне заднего фасада второго и третьего этажа. В здании даже выпадали оконные блоки. Предполагают, что кровля выполнена неправильно. Деньги от продажи здания пойдут на покупку или строительство муниципальных площадей в Микрорайоне. Не исключают, что на месте разрушающейся 3-этажки возведут жилой многоквартирный дом.

По словам депутат Елены Беловой, Почта России готова арендовать другие муниципальные площади в Микрорайоне и разместить еще одно почтовое отделение связи, если город предоставит помещение. Мэр Бердска Евгений Шестернин, заявлял, что почтовое отделение в Микрорайоне крайне необходимо.

- Администрация работала с Почтой России по этому вопросу. Мы предложили несколько площадей. Площади были не наши, коммерческие, но ценовая политика коммерсантами предложена нормальная. Но Почта России приняла эту информацию для размышления и до сих пор на наши письменные вопросы ответа не дает. Почта России - самостоятельное лицо, коммерческое предприятие, которое никогда не финансировалось за счет муниципального бюджета. Но она обязана обслуживать наше населения, согласно закону, - прокомментировал градоначальник.

Кроме того, Шестернин обратился к депутатам Заксобрания Новосибирской области и депутатам Госдумы РФ, чтобы и те посодействовали в скорейшем решении вопроса. Спикер горсовета Владимир Голубев, в свою очередь, тоже обращался к Почте России от лица бердских депутатов с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переносе отделения с ул. Пушкина, 175 обратно в Микрорайон.