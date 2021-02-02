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Продают аварийное здание почты в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей: Что построят на месте кирпичной 3-этажки

11:31 02.02.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин утвердил условия продажи разрушающееся здания. Снизить цену во время аукциона участники торгов могут сразу на 245 тыс. рублей. Пока почтового отделения на 33 тыс. жителей Микрорайона нет.

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Администрация Бердска продает здание почты, расположенное в Микрорайоне. Постановление на эту тему, которое опубликовано 1 февраля, подписал мэр Бердска Евгений Шестернин накануне. Этим документом глава города утвердил приватизацию «муниципальных нежилых помещений» по адресу: Микрорайон, 15Б.

Решение о продаже 3-этажного здания приняли бердские депутаты на сессии 17 декабря 2020 года на основании протокола комиссии по приватизации муниципального имущества от 5 октября 2020-го. Старое здание, где располагалось почтовое отделение, внесли в прогнозный план приватизации на 2021 год. И вот глава города утвердил условия продажи кирпичного строения. Их учтут при объявлении аукциона.

Что продают

Объект приватизации – нежилые помещения, общей площадью 1012,8 кв. м, в том числе:
- помещение, назначение: нежилое, площадью 853,4 кв. м, подвал;
- помещение, назначение: нежилое, площадью 17,6 кв. м, этаж № 1;
помещение, назначение: нежилое, площадью 141,8 кв. м, подвал.

Как продают

Способ приватизации муниципального имущества – аукцион в электронной форме.
Форма подачи предложений по цене – открытая.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.

Покупатель оплачивает сумму выкупа имущества единовременно, в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Сколько стоит

Начальная цена муниципального имущества – 8 158 000 рублей (с учетом НДС) согласно отчета об оценке имущества № 258Н/09.20 от 02.09.2020.

Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе – 1 631 600 рублей (с учетом НДС) - 20% начальной цены продажи муниципального имущества.

Шаг аукциона – 244 740 рублей (с учетом НДС) - 3% начальной цены продажи муниципального имущества.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще летом 2020 года почтовое отделение №9 из здания в Микрорайоне, где находится и компания ТВК, перенесли на ул. Пушкина, 175. Это на другом конце города. С тех пор, чтобы отправить письмо или получить посылку жители Микрорайона вынуждены ехать в центр Бердска. Девятое отделение было рассчитано на 33 тыс. жителе Микрорайона. Но разрушающееся кирпичное здание признали аварийным.

Дефект был замечен на уровне заднего фасада второго и третьего этажа. В здании даже выпадали оконные блоки. Предполагают, что кровля выполнена неправильно. Деньги от продажи здания пойдут на покупку или строительство муниципальных площадей в Микрорайоне. Не исключают, что на месте разрушающейся 3-этажки возведут жилой многоквартирный дом.

По словам депутат Елены Беловой, Почта России готова арендовать другие муниципальные площади в Микрорайоне и разместить еще одно почтовое отделение связи, если город предоставит помещение. Мэр Бердска Евгений Шестернин, заявлял, что почтовое отделение в Микрорайоне крайне необходимо.

- Администрация работала с Почтой России по этому вопросу. Мы предложили несколько площадей. Площади были не наши, коммерческие, но ценовая политика коммерсантами предложена нормальная. Но Почта России приняла эту информацию для размышления и до сих пор на наши письменные вопросы ответа не дает. Почта России - самостоятельное лицо, коммерческое предприятие, которое никогда не финансировалось за счет муниципального бюджета. Но она обязана обслуживать наше населения, согласно закону, - прокомментировал градоначальник.

Кроме того, Шестернин обратился к депутатам Заксобрания Новосибирской области и депутатам Госдумы РФ, чтобы и те посодействовали в скорейшем решении вопроса. Спикер горсовета Владимир Голубев, в свою очередь, тоже обращался к Почте России от лица бердских депутатов с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переносе отделения с ул. Пушкина, 175 обратно в Микрорайон.

аварийное здание аукцион план приватизации почтовое отделение Евгений Шестернин Елена Белова Почта России
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От редакции

Здание снесут или реанимируют?

Аноним, 02 февраля 2021 12:02
Почему развалившееся здание просто не снесут?

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