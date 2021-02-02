Продают аварийное здание почты в Микрорайоне Бердска за 8 млн рублей: Что построят на месте кирпичной 3-этажки

Администрация Бердска продает здание почты, расположенное в Микрорайоне. Постановление на эту тему, которое опубликовано 1 февраля, подписал мэр Бердска Евгений Шестернин накануне. Этим документом глава города утвердил приватизацию «муниципальных нежилых помещений» по адресу: Микрорайон, 15Б.
Решение о продаже 3-этажного здания приняли бердские депутаты на сессии 17 декабря 2020 года на основании протокола комиссии по приватизации муниципального имущества от 5 октября 2020-го. Старое здание, где располагалось почтовое отделение, внесли в прогнозный план приватизации на 2021 год. И вот глава города утвердил условия продажи кирпичного строения. Их учтут при объявлении аукциона.
Что продают
Объект приватизации – нежилые помещения, общей площадью 1012,8 кв. м, в том числе:
- помещение, назначение: нежилое, площадью 853,4 кв. м, подвал;
- помещение, назначение: нежилое, площадью 17,6 кв. м, этаж № 1;
помещение, назначение: нежилое, площадью 141,8 кв. м, подвал.
Как продают
Способ приватизации муниципального имущества – аукцион в электронной форме.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Покупатель оплачивает сумму выкупа имущества единовременно, в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Сколько стоит
Начальная цена муниципального имущества – 8 158 000 рублей (с учетом НДС) согласно отчета об оценке имущества № 258Н/09.20 от 02.09.2020.
Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе – 1 631 600 рублей (с учетом НДС) - 20% начальной цены продажи муниципального имущества.
Шаг аукциона – 244 740 рублей (с учетом НДС) - 3% начальной цены продажи муниципального имущества.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще летом 2020 года почтовое отделение №9 из здания в Микрорайоне, где находится и компания ТВК, перенесли на ул. Пушкина, 175. Это на другом конце города. С тех пор, чтобы отправить письмо или получить посылку жители Микрорайона вынуждены ехать в центр Бердска. Девятое отделение было рассчитано на 33 тыс. жителе Микрорайона. Но разрушающееся кирпичное здание признали аварийным.
Дефект был замечен на уровне заднего фасада второго и третьего этажа. В здании даже выпадали оконные блоки. Предполагают, что кровля выполнена неправильно. Деньги от продажи здания пойдут на покупку или строительство муниципальных площадей в Микрорайоне. Не исключают, что на месте разрушающейся 3-этажки возведут жилой многоквартирный дом.
По словам депутат Елены Беловой, Почта России готова арендовать другие муниципальные площади в Микрорайоне и разместить еще одно почтовое отделение связи, если город предоставит помещение. Мэр Бердска Евгений Шестернин, заявлял, что почтовое отделение в Микрорайоне крайне необходимо.
- Администрация работала с Почтой России по этому вопросу. Мы предложили несколько площадей. Площади были не наши, коммерческие, но ценовая политика коммерсантами предложена нормальная. Но Почта России приняла эту информацию для размышления и до сих пор на наши письменные вопросы ответа не дает. Почта России - самостоятельное лицо, коммерческое предприятие, которое никогда не финансировалось за счет муниципального бюджета. Но она обязана обслуживать наше населения, согласно закону, - прокомментировал градоначальник.
Кроме того, Шестернин обратился к депутатам Заксобрания Новосибирской области и депутатам Госдумы РФ, чтобы и те посодействовали в скорейшем решении вопроса. Спикер горсовета Владимир Голубев, в свою очередь, тоже обращался к Почте России от лица бердских депутатов с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переносе отделения с ул. Пушкина, 175 обратно в Микрорайон.