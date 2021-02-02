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Как исполнить желание на Китайский Новый при помощи 108 апельсинов и привлечь удачу и благополучие

18:20 02.02.2021 Фото: pxhere
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Китайцы свято верят, что если на Новый год вкатить в дом оранжевые цитрусы, то его не покинет удача на протяжении всего года.

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В Поднебесной принято катать апельсины, чтобы привлечь в дом удачу, изобилие и богатство

Вместо традиционного застолья на китайский Новый год существует ритуал катать апельсины, чтобы сбились все желания. Такой забавный способ поможет не только исполнить задуманное, но и улучшить настроение всем присутствующим.

История возникновения ритуала катать апельсины, чтобы сбились желания

 Другое название китайского Нового года — Чунь Цзе. Этот праздник переводится как Праздник весны и очень почитается среди китайцев. В Китае его отмечают уже более двух тысяч лет.
Именно в этот праздник в Поднебесной принято катать апельсины, чтобы привлечь в дом удачу, изобилие и богатство. При этом цитрусовых должно быть 108 штук.

В индийских и тибетских религиозных культурах эта цифра имеет сакральное значение:

  • число молитвенных четок;
  • универсальное число, влияющее на всеобщую гармонию;
  • скорость движения Земли вокруг Солнца;
  • скорость света в вакууме;
  • длина сторон основания египетских пирамид.

В Китае апельсин символизирует солнце, он олицетворяет энергию Бога РА. Поэтому китайцы свято верят, что если на Новый год вкатить в дом оранжевые цитрусы, то его не покинет удача на протяжении всего года.

Как делать ритуал на китайский Новый год, чтобы сбылись желания

Ритуал катания апельсин проводится в первый китайского Нового года. В 2021 году этот день припадает на 12 февраля. Для этого через входную дверь дома или квартиры вкатывают 108 штук апельсинов (ни много, ни мало 30 кг), распределяя их по всем углам жилых комнат.

Следует помнить, что в туалет, ванную и балкон цитрусовые не вкатывают, так как это не жилые помещения.

Ритуал проводят всей семьей, включая детей, для которых забавный процесс перекатывания по квартире оранжевых апельсинов становится настоящим веселым праздником. При этом само веселье начинается с покупки цитрусовых. Продавцы этого товара всегда интересуются, для каких целей покупается солнечный фрукт.Для праздника обязательно выбирают спелые, яркие, сладкие апельсины, не экономя средства, ведь на изобилии не стоит экономить.

На протяжении трех дней апельсины лежат по углам комнат. При этом каждый день нужно поднимать с пола апельсин и говорить свои желания «Любовь в дом», «Деньги в дом», «Радость в дом» и другие, а затем их можно:

  • употреблять в пищу;
  • готовить различные блюда;
  • раздавать друзьям.

При этом, делясь с друзьями и близкими людьми оранжевым изобилием, можно чувствовать себя богатым и успешным уже сейчас, а усыпанная апельсинами квартира вызывает позитивные эмоции и улыбку.

Источник: pronedra

апельсины желания история китайский новый год традиции
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