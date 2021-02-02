Сансевиерия трёхполосная: Уход, пересадка, размножение

Это растение, выращиваемое в домашних условиях, отличается своей неприхотливостью, и потому оно пользуется очень большой популярностью

Многолетнее вечнозеленое бесстебельное растение сансевиерия (Sansevieria), либо сансевьера, либо сансевиера, относится к семейству Спаржевые (в части каталогах ― к семейству Агавовые). Этот род объединяет около 60 видов, которые в природных условиях можно повстречать в сухих и каменистых областях субтропических и тропических поясов Мадагаскара, Индонезии, Африки, Южной Флориды и Индии. Это растение, выращиваемое в домашних условиях, отличается своей неприхотливостью, и потому оно пользуется очень большой популярностью. В народе его еще именуют «змеиная кожа», или «щучий хвост», или «тещин язык». Сансевьера ценится тем, что ее практически невозможно погубить, даже если вы к ней не будете подходить полмесяца, то она не засохнет, и все так же будет радовать вас своей яркой листвой. Цветок так же популярен и у дизайнеров, которые не только украшают им интерьеры, но и применяют для создания цветочных композиций.

Краткое описание выращивания

Цветение. Выращивается в качестве декоративно-лиственного растения.



Освещенность. Хорошо растет в слегка затененном месте либо при ярком, но рассеянном свете.Температурный режим. Цветок хорошо растет при обычной комнатной температуре, но в зимнее время в комнате не должно быть холоднее 16 градусов.Полив. Увлажняют субстрат систематически и умеренно. В холодное время года полив должен более редким, чем летом.Влажность воздуха. Нормально растет при том уровне влажности воздуха, который характерен для жилых комнат.Удобрение. Подкармливают цветок только во время активного роста 1 раз в 30 дней, для этого используют удобрение для декоративно-лиственных растений либо для кактусов.Период покоя. Не выражен ярко.Пересадка. Пересаживают растение только при необходимости, когда его корневой системе становится тесно в горшке.Размножение. Листовыми черенками и делением корневища.Вредные насекомые. Мучнистые червецы, трипсы и паутинные клещи.Заболевания. Корневая гниль и антракноз.

Уход за сансевиерией в домашних условиях

У каждого из растений есть свои особенности, а также преимущества и недостатки. Перед тем как вы решитесь украсить свой дом тем или иным цветком, постарайтесь для начала узнать более подробно, как за ним ухаживать и что ему необходимо для нормального развития и роста. А потом подумать, сможете вы его выращивать или нет.

Щучий хвост отличается от многих других комнатных растений тем, что он не требователен в уходе и при это обладает эффектным внешним видом. Особенности выращивания:

Подкармливают сансевиерию очень редко, всего 1 раз в год. Однако если подкормки будут более частыми, то цветок на это отреагирует положительно.

Лучше всего он себя чувствует на подоконнике, поскольку нуждается в большом количестве естественного света. При этом на подоконнике может быть как прохладно, так и тепло.

Полуденные палящие лучи солнца могут оставить на листве ожоги, в связи с этим для выращивания щучьего хвоста идеально подходят окна, в которые прямые лучи солнца попадают лишь ближе к вечеру.



Погубить цветок может регулярный застой воды в корневой системе.

Температурный режим и влажность воздуха

Для растения не имеет особого значения, какая температура и влажность воздуха в комнате. Но при этом нельзя допускать, чтобы в холодное время года в комнате было прохладнее 16 градусов, так как это негативно отразится на внешнем виде куста. Также для сохранения его декоративности не забывайте систематически протирать листву увлажненной губкой, что позволит удалить с нее пыль.

Полив

Для того чтобы сансевьера нормально росла и развивалась, ее необходимо правильно поливать. Чтобы понять, когда нужно поливать цветок, можно приобрести в специализированном магазине индикатор влажности. Лучше всего для полива цветка подходит дистиллированная либо дождевая вода, но также можно использовать хорошо отстоявшуюся водопроводную воду. Она должна быть обязательно комнатной температуры. В зимнее время частота поливов зависит от температуры воздуха в комнате: чем в комнате холоднее, тем реже нужно увлажнять субстрат в горшке.

Пересадка сансевиерии

Пересаживают щучий хвост при необходимости, когда система корней полностью заполнит цветочный горшок. В среднем молодые кусты подвергают такой процедуре 1 раз в 2 года, а взрослые ― 1 раз в 3 года. Пересадить сансевиерию легко, но не забудьте подготовить для этого правильную почвосмесь. Обычную садовую почву для этого использовать не рекомендуется, лучше всего подойдет для пересадки готовая землесмесь, продающаяся в специализированном магазине. Ее примерный состав должен быть таким: дерновая и листовая почва, а также песок (2:1:1). Еще в покупной готовой почвосмеси может содержаться мелкий гравий и перлит.

Пересадку проводят только в том случае, когда из дренажных отверстий покажутся корешки. Это значит, что системе корней очень тесно в горшке. Подходящий цветочный горшок должен иметь толстые стенки, лучше если он будет глиняным. Дело в том, что мощная система корней способна разорвать тонкие стенки, а длинная тяжелая листва может перевернуть легкий горшок. Также подходящая для пересадки емкость должна быть не очень высокой, но зато довольно широкой. Не забудьте обязательно на дне горшка сделать хороший слой дренажа.

Пересадка сансевиерии! Особенности! Метод, лучший грунт и мн. др.

Подкормка

Подкармливать щучий хвост нужно только весной и летом 1 раз в 30 дней. Для этого хорошо подходит жидкое минеральное удобрение для кактусов либо для декоративно-лиственных культур. Не вносите в субстрат слишком много азота, так как это может навредить цветку. Специалисты советуют, использовать питательную смесь, концентрация которой в два раза слабее той, что рекомендовано производителем (смотрите в инструкции). Если вы выращиваете вид, на листве у которого имеется рисунок, тогда концентрация удобрения должна быть в три раза меньше рекомендованной производителем. Если же его подкармливать более насыщенным раствором, то из-за этого листва может стать однотонной.

Способы размножения

Деление корневища

Сансевьеру можно размножить боковыми побегами, делением корневища и листовыми черенками. Деление корневища рекомендуется проводить весной во время пересадки разросшегося куста. Для этого извлеките куст из горшка и очень острым инструментом разделите его корневище на несколько частей, при этом на каждой из деленок должна быть хотя бы одна точка роста. Деленки высаживают в индивидуальные горшочки, после чего их ставят в такое место, где всегда тепло, и обеспечивают им регулярный умеренный полив. Данным способом можно размножать виды как с пестрой, так и с зеленой листвой.

Листовые черенки

Обрежьте старую листовую пластину и разделите ее на части длиной от 40 до 50 мм. После того как они слегка подвялятся на открытом воздухе, их следует высадить на укоренение под углом в 45 градусов в емкость, наполненную песком. Сверху черенок накрывается колпаком, в роли которого может выступить обрезанная бутылка либо стеклянная банка, и обеспечивают ему систематический умеренный полив через поддон. Спустя 30–40 суток черенок должен дать корни, так же к этому времени у него отрастут молодые листочки из новых почек. После этого черенок нужно пересадить в постоянный горшок, наполненный почвосмесью для взрослого растения. Таким способом можно размножить лишь виды, обладающие зеленой листвой. Даже если вы попробуете взять черенок от куста с полосатой листвой, то появившаяся детка будет зеленой.

Размножение сансевьерии (сансевиера, сансивьерия, Sansevieria) тремя способами в домашних условиях.

Виды сансевиерии

Корневище у сансевиерии ползучее. Высота мощных и очень жестких прикорневых листовых пластин около 100 сантиметров и даже больше. Окрашена листва может быть в разнообразные оттенки коричневого и зеленого цвета, иногда ее украшают пятнышки либо полоски. Цветение не представляет особой декоративной ценности. Образующиеся цилиндрические соцветия состоят из зеленовато-белых мелких цветочков, которые распускаются к заходу солнца и обладают тонким запахом ванили. Плод представляет собой ягоду, внутри которой находится несколько семян, однако при выращивании в домашних условиях цветок почти никогда не плодоносит.

Популярные виды:

Сансевиерия большая (Sansevieria grandis)

Это многолетнее растение имеет розетку, состоящую из 2–4 зеленоватых сочных листовых пластин, длина которых варьируется от 30 до 60 сантиметров, а их ширина ― 15 сантиметров. На пластине поперечно расположены полоски темного цвета, а на кромке ― бледно-красное окаймление.

Сансевиерия гиацинтовая (Sansevieria hyacinthoides)

Высота куста около 0,5 метра. Листовые пластины собраны в пучки по 2–4 штуки, их ширина около 7 сантиметров, а длина ― 14–45 сантиметров. На темно-зеленой пластине располагаются W-образные штришки зеленоватого оттенка. Кромка у листьев беловатая либо бледно-красная.

Сансевиерия Дунери (Sansevieria dooneri)

Этот вид представляет собой невыраженный листовой суккулент. Он формирует листовые розетки, в состав которых может входить до 20 прямостоячих плоских листовых пластин, имеющих ширину около 3 сантиметров, и длину ― примерно 40 сантиметров. Цвет листвы зеленый, а ее украшает рисунок темно-зеленого оттенка.

Сансевиерия изящная, или грациозная (Sansevieria gracilis)

Это многолетнее суккулентное растение. Листва охватывает основание стебля высотой около 50–60 мм. Кожистые на ощупь листовые пластины имеют длиннозаостренную овальную форму и серовато-зеленый окрас, их украшают поперечные разводы бежево-серого оттенка.

Сансевиерия Кирка (Sansevieria kirkii)

Корневище у куста короткое, а в состав розеток входит совсем немного зеленых листовых пластин, которые украшают беловатые пятнышки и коричневато-красная окантовка, проходящая по краю. Существуют разновидности с коричневато-красной и коричневой листвой.

Сансевиерия либерийская (Sansevieria liberica)

Вид представляет собой невыраженный листовой суккулент. Развернутые розетки состоят из 6 плоских листовых пластин, которые растут параллельно поверхности почвы. У очень крупных кустов листва может достигать метровой высота, а ее ширина бывает около 8 сантиметров. На поверхности темно-зеленой листвы имеются размытые зеленоватые штришки и разводы, а по кромке проходит тоненькая коричневая либо бело-красная окантовка.

Сансевиерия трехполосная (Sansevieria trifasciata)

Этот вид наиболее популярен у цветоводов. Длинные меченосные листовые пластины имеют желтовато-зеленое или зеленое окаймление. Еще в культуре широко распространены розеточные сансевьеры трехполосные Хани (Sansevieria trifasciata Hahnii), листва у них может быть полосатой или зеленой.

Свойства сансевиерии

В состав сансевьеры входит большое количество биологически активных веществ, но наиболее важными из них считаются сапонины, ведь если их использовать правильно, то они могут быть очень полезны. В официальной медицине сапонины применяют при производстве средств, обладающих противовоспалительным, отхаркивающим, желчегонным и послабляющим свойством. В нетрадиционной медицине это растение применяют при воспалениях ротовой полости, циститах, отитах, порезах и иных повреждения кожных покровов. Также сапонины обладают пенообразующими свойствами, поэтому их широко применяют в косметической промышленности для производства шампуней и жидкого мыла.

Во время беременности лучше отказаться от использования сансевьеры в качестве целебного средства, так как в ее состав входят вещества, обладающие абортивным эффектом.

Источник: rastenievod.com