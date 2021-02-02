Заявила о падении мотивации на работе почти половина жителей России

Россияне также оценили количество работы, которое им необходимо было делать во время работы в удаленном формате.

Почти половина россиян заявила о падении мотивации на работе

Почти половина (49,4 процента) россиян заявила о падении мотивации на работе из-за событий 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».

Согласно результатам исследования, почти 30 процентов россиян заявили, что год эпидемии коронавируса и ограничений, введенных для борьбы с его распространением, никак не сказался на их трудоспособности и мотивации. В то же время более 20 процентов опрошенных отметили, что прошедший год дал им стимул работать еще усерднее.

Помимо этого, 49,2 процента россиян рассказали, что отсутствие необходимости приходить в офис не повлияло на их трудоспособность. 15,6 процента респондентов, напротив, отметили серьезное влияние дистанционной работы на их эффективность. 35,3 процента жителей заявили о том, что удаленный формат незначительно сказался на их продуктивности.

Россияне также оценили количество работы, которое им необходимо было делать во время работы в удаленном формате. Только 24,7 опрошенных отметили увеличение нагрузки, но при этом уточнили, что оно было несущественным.

Ранее сообщалось, что на удаленке продолжают работать 14 процентов россиян, большинство (86 процентов) трудятся в обычном формате. Согласно опросу, который провел сервис «Работа.ру», больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — ее отметили 16 процентов респондентов. Еще по 13 процентов опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж.