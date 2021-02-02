Когда и как можно отказаться от кредита, рассказал юрист

Некоторые менеджеры пытаются ввести людей в заблуждение и убедить их в невозможности отказаться от кредита на данной стадии, но это противоречит реальному положению дел.

Банки всё настойчивей пытаются дать кому-нибудь в долг

Банки все настойчивее соблазняют своих клиентов взять деньги в долг, и нередко решение об оформлении кредитного договора принимается импульсивно. Бывает, что уже после подписания документов необходимость в заемных средствах отпадает. В этой ситуации есть шанс расторгнуть соглашение с банком, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Если клиент уже успел получить денежные средства, то беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания. Это предусмотрено законом. К слову, в течение этого срока можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки. Если же прошло больше времени, то формально оформить возврат уже не получится", — говорит юрист.

Официальная формулировка процедуры — досрочное погашение. Банки не имеют права отказать в досрочном погашении, но могут ввести мораторий на преждевременное закрытие договора в течение 2-3 месяцев с даты подписания. Данная информация прописывается в соглашении, которое всегда надо читать крайне внимательно перед тем как ставить свою подпись. Кроме того, банк потребует уплатить проценты за использованные дни, отмечает он.

"В том случае, если заявка на кредит была одобрена банком, но договор заключен не был, то клиент может отказаться от оформления займа без каких-либо последствий. Для этого достаточно перестать контактировать с работниками банка либо заявить прямо, что данная услуга более не актуальна", — поясняет Уткин.

Некоторые менеджеры пытаются ввести людей в заблуждение и убедить их в невозможности отказаться от кредита на данной стадии, но это противоречит реальному положению дел, предупреждает юрист.

При это нужно отдавать себе отчет, что подобный отказ со стороны клиента способен подпортить отношение с банком, так что лучше все-таки представить уважительные причины отказа.

"Ситуация с целевым займом более сложная. Например, если человек оформил ипотеку и банк перечислил деньги на его счет или выдал наличными, то процедура возврата аналогична потребительскому займу. Если же денежные средства уже использовались в качестве первоначального взноса, то вернуться их будет довольно сложно", — говорит Уткин.

И если с продавцом-застройщиком еще можно договориться во внесудебном порядке, то заставить частное лицо вернуть деньги без его согласия практически невозможно. Как правило, самым простым способом решения проблемы является продажа ипотечной квартиры и использование вырученных денег для досрочного погашения займа, заключил юрист.

Источник: 1prime.ru