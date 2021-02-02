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Почему закрыли и когда откроется детское инфекционное отделение ЦГБ Бердска, названа истинная причина

14:32 02.02.2021, Маргарита Мартынова Фото: «Курьер. Среда. Бердск»
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В соответствии с предписанием прокуратуры и территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области работа детского инфекционного отделения горбольницы временно приостановлена, сообщал Минздрав.

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Нет отдельного входа с улицы у детского отделения инфекционной больницы

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о закрытии детского отделения инфекционной больницы в Бердске. Напомним, что в редакцию обращаются жители города, возмущенные тем, что Бердск остаётся без детской инфекционной больницы, и маленьких детей часто в тяжёлом состоянии будут возить в Новосибирск. Теперь родителям будет сложно навещать ребёнка в больнице, при этом родители на дорогу должны потратить три часа. Кроме того, без работы могут остаться врачи и медсестры отделения.

1 февраля 2021 года в администрации Бердска прошло заседание комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту под председательством депутата Людмилы Чуркиной. Народные избранники обсуждали ситуацию вокруг закрытия инфекционного отделения детской больницы Бердска.

Докладывал председатель бердского горсовета депутатов Владимир Голубев. Он рассказал о том, что в детском инфекционном отделении должны были сделать ремонт. Деньги были выделены, конкурс проведён, выбран подрядчик. Фирма-исполнитель работ начала ремонт и бросила. Состоялся суд, принято решение по неисполнению договора.

- Но по факту на сегодняшний день - ремонта нет. В таком виде отделение детской инфекционной больницы работать не может — обязательно нужен отдельный вход с улицы в отделение, - объяснил причины закрытия детского инфекционного отделения Владимир Александрович.

Министерство здравоохранения Новосибирской области в официальном комментарии объяснило причины закрытия детского инфекционного отделения в Бердске.

- В соответствии с предписанием прокуратуры и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске работа детского инфекционного отделения Бердской центральной городской больницы временно приостановлена, поскольку отделение не соответствует требованиям санитарных правил и норм к медорганизациям инфекционного профиля. Привести существующее помещение в соответствие с СанПиН (боксированные палаты, отдельный приёмный покой) невозможно, - рассказали в ведомстве.

Сейчас пациенты данного профиля временно направляются в детскую инфекционную больницу № 3 Новосибирска. За весь 2020 год в детское инфекционное отделение Бердской больницы было госпитализировано всего 362 ребенка, - отметили в минздраве.

-В настоящее время решается вопрос о капитальном ремонте отдельного инфекционного корпуса Бердской ЦГБ, где разместится временно закрытое отделение. Персоналу детского инфекционного отделения предложили продолжить работу в других структурных подразделениях Бердской больницы, - заявили в ведомстве.

Депутаты горсовета решили провести совещания с мэром города Евгением Шестерниным и главврачом ЦГБ Аллой Дробинской, чтобы понять, возможно ли отремонтировать существующий корпус больницы так, чтоб разместить в нём инфекционное отделение, или необходимо строить новое здание. «Курьер. Среда. Бердск» будет следить за ходом решения вопроса.

заседание комиссии депутатов причины закрытия отделения больницы совещание с мэром Владимир Голубев Алла Дробинская Евгений Шестернин Бердский горсовет депутатов ЦГБ Бердска
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