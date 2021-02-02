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Одинокий Путин в ночи возложил цветы на могилу Бориса Ельцина

11:31 02.02.2021 Фото: кремлин.ру
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В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России Бориса Ельцина

Глава государства также почтил память актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового и дипломата, государственного деятеля Евгения Примакова, возложив цветы к местам их погребения.

Вопрос: Сегодня 90 лет со дня рождения первого Президента России. Что для Вас значит эта дата?

В.Путин: Дело не во мне – дело в стране, в наших гражданах, в судьбах нашей страны. Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории – можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного.

Что отличало Бориса Николаевича? Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность – и за то, что делал сам, и за судьбы страны. Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения либо покритиковать за отсутствие каких-то решений своевременных. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются как снежный ком – это совсем другая ситуация, и Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от груза ответственности, которая легла на его плечи или была возложена на его плечи судьбой – мы здесь стоим рядом с его могилой – или Господом.

Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич, и я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду.

Вопрос: Сегодня ещё страна простилась с Василием Лановым. Великий актёр, для каждого из нас – моральный пример. Мы знаем, что Вы с ним были близки, вместе участвовали в «Бессмертном полку». Что он для Вас значил?

В.Путин: Мы не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы, действительно, последние годы часто – не часто, а всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка».

Думаю, что такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, они, конечно, оставили – и Лановой, в частности, оставил – очень яркий след в искусстве, да и, можно сказать, в судьбах очень многих людей. Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений.

Мне, конечно, очень жаль, что он ушёл из жизни. Я бы хотел сегодня тоже возложить цветы и на его могилу.

Источник: kremlin.ru

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От редакции

Что хорошего сделал Борис Ельцин для России?

Аноним, 02 февраля 2021 11:35
Одинокий Путин в ночи возложил цветы на могилу Бориса Ельцина- наверное рыдал на взрыд.
Аноним, 02 февраля 2021 11:37
Вот сейчас у Равена взрыв мозга, как так его любимый Путин возлагает цветы на могилу ненавистного ему Ельцина
Аноним, 02 февраля 2021 12:10
Готовится следом?)))
Аноним, 02 февраля 2021 12:11
вот так украдкой в ночи и будут друг другу возлагать цветочки...

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