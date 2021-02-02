Индексация пенсий работающим пенсионерам: Что и когда решит Путин о повышении выплат. Документы передали 1 февраля

Работающие пенсионеры требуют индексации пенсий

Передали варианты индексации пенсий работающих пенсионеров президенту Владимиру Путину вчера, 1 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. В начале января президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, инициаторами повышения пенсий работающим снова стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

1 февраля министерство труда направило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в аппарат правительства России.

Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд РФ направил в аппарат правительства в установленном порядке, — сказали в министерстве.

Ранее в Минтруде заявили, что прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

И я, и мои коллеги считаем, что индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово. 21 января этот вопрос поднимали на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Присутствующий на встрече замглавы Минтруда Андрей Пудов подтвердил, что профильные министерства этим вопросом занимаются, и, уверена, скоро мы услышим конкретные предложения и будем их обсуждать, —— отметила Бибикова.

Стоит отметить, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4-4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1 039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

Вернут индексацию пенсий?

Эксперты полагают, что на это потребуется меньше денег, чем рассчитывают. При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость. Поэтому вырастут потенциальные выплаты, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы на повышенные выплаты работающим составят около 200 млрд в год. Называют суммы от 150 до 240 млрд, а также 1 трлн рублей - в случае самого "дорогого" варианта с отдачей долгов за 5 лет.

Частично компенсировать дополнительные расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста. По некоторым данным, в 2020 году бюджет «сэкономил» на пенсионной реформе порядка 21,5 млрд рублей. В 2021-м прогнозируют эффект уже в 50–70 млрд рублей.



Более того, аналитики уже называют конкретные суммы увеличения пенсий работающим пенсионерам. В среднем накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки (с 1 января 2016 года) у каждого работающего пенсионера составляет примерно 3-3,5 тыс. рублей. И если начнется индексация, то пенсия может вырасти примерно на эту сумму.

В Госдуме полагают, что закон об индексации работающим примут непременно и, скорее всего, уже в ближайшее время. Во-первых, потому что инициативу поддержал сам президент. Во-вторых, потому что в сентябре 2021-го состоятся выборы в нижнюю палату парламента. Понятно, что основной голосующий электорат — это активные пенсионеры, которых нужно «взбодрить» демонстрацией заботы о них, устранением социальной несправедливости. Думцы объявили вопрос индексации приоритетным.

Стоит отметить, что согласно внесенным в Конституцию поправкам, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.