Опасный симптом близкого сердечного приступа назвали кардиологи

Если при ходьбе появляются болезненные ощущения в мышцах голени, но при этом они быстро пропадают, когда идущий останавливается, это должно насторожить.

Если при ходьбе появляются болезненные ощущения в мышцах голени, но при этом они быстро пропадают, когда идущий останавливается, это должно насторожить

Эксперты Немецкого фонда сердца предупреждают, что о проблемах с сердцем и высоком риске сердечного приступа может говорить специфическая боль в ногах.

Если при ходьбе появляются болезненные ощущения в мышцах голени, но при этом они быстро пропадают, когда идущий останавливается, это должно насторожить. Стоит учесть и еще один тревожный признак – онемение в ноге и боли в положении лежа. Причем состояние резко улучшается, когда нога опущена вниз.

Подобные формы боли свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Происходит отложение кальция в коронарных артериях, а это очень опасно для сердца.

Вот почему боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Своевременное обследование и терапия могут предотвратить сердечные приступы.

Источник: mk.ru