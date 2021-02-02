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Первая новорожденная появилась в новом перинатальном центре Новосибирска. Малышку назвали Виктория.

11:57 02.02.2021 Фото: nso.ru
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Новый перинатальный центр рассчитан до 6 тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи.

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В новом Новосибирском перинатальном центре 1 февраля на свет появился первый ребёнок

Областной перинатальный центр начал работать с 1 февраля. Первым малышом, появившимся здесь на свет, стала девочка весом 4 кг 220 грамм и ростом 53 сантиметра. Она родилась в 10.30. Малышку назвали Виктория.

В декабре прошлого года Губернатором Андреем Травниковым было принято принципиальное решение, что в новом перинатальном центре не будет COVID-госпиталя, он станет работать по профилю. До этого предполагалось, что после ввода в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный COVID-центр. Тогда система здравоохранения испытывала серьезную нагрузку из-за эпидемиологической обстановки.

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году. В 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, Правительства Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки». В 2018 году к реконструкции центра приступило АО «Бердский строительный трест». Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

Строительство акушерского корпуса государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра шло с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией новой коронавирусной инфекции.

Новый перинатальный центр рассчитан до 6 тысяч родов в год, его мощности с большим запасом обеспечат потребности региона в акушерской помощи. И особенно важно, что новый центр абсолютно соответствует федеральным требованиям по централизации акушерской и гинекологической помощи.

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Источник: nso.ru
новорожденный перинатальный центр
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С днем рождения, Виктория!

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