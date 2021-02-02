Как понизить нижнее давление: Эти 5 продуктов отлично снижают давление

Благодаря включению этой еды в рацион питания, можно укрепить и очистить сосуды.
Специи — тимьян, розмарин, майоран и чеснок – обладают жиросжигающими свойствами и снижают уровень холестерина и давление.
Фрукты и ягоды богаты антиоксидантами, особенно гранат и черника, которые имеют свойство очищать сосуды, а также уменьшать толщину их стенок.
Грецкие орехи или фисташки улучшают работу сердца и чистят сосуды. Рыба содержит жирные кислоты омега-3, а они защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление.
Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно.
Источник: mk.ru