Как понизить нижнее давление: Эти 5 продуктов отлично снижают давление

Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно.

Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно

Благодаря включению этой еды в рацион питания, можно укрепить и очистить сосуды.

Специи — тимьян, розмарин, майоран и чеснок – обладают жиросжигающими свойствами и снижают уровень холестерина и давление.

Фрукты и ягоды богаты антиоксидантами, особенно гранат и черника, которые имеют свойство очищать сосуды, а также уменьшать толщину их стенок.

Грецкие орехи или фисташки улучшают работу сердца и чистят сосуды. Рыба содержит жирные кислоты омега-3, а они защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление.

Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно.

Источник: mk.ru