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Здоровье / Общество

Как понизить нижнее давление: Эти 5 продуктов отлично снижают давление

20:20 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно.

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Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно

Благодаря включению этой еды в рацион питания, можно укрепить и очистить сосуды.

Специи — тимьян, розмарин, майоран и чеснок – обладают жиросжигающими свойствами и снижают уровень холестерина и давление.

Фрукты и ягоды богаты антиоксидантами, особенно гранат и черника, которые имеют свойство очищать сосуды, а также уменьшать толщину их стенок.

Грецкие орехи или фисташки улучшают работу сердца и чистят сосуды. Рыба содержит жирные кислоты омега-3, а они защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление.

Зеленый чай способен понижать артериальное давление, причем его полезные свойства только усиливаются, если заварить чай повторно.

Источник: mk.ru

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