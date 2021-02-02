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5 вещей, которые строго нельзя делать 3 февраля в день Максима-утешителя

20:50 02.02.2021 Фото: pxhere.com
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Нельзя давать взаймы соль. Считается, что вместе с солью хозяйка отдаст частицу семейного счастья и благополучия.

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Нельзя давать взаймы соль, считается, что вместе с солью хозяйка отдаст частицу семейного счастья и благополучия

3 февраля в народном календаре наступает день Максима-утешителя. Название пошло от имени преподобного Максима Исповедника, память которого почитают в этот день. Существует ряд запретов, которые нужно соблюдать.

3 февраля ни в коем случае нельзя ссориться, особенно с любимым человеком. Иначе во время конфликта можно привлечь нечистую силу. К своей второй половинке нужно проявлять максимум любви и нежности.

Категорически запрещено отказывать в помощи. Тот, кто откажет просящему или нуждающемуся, будет наказан. Нельзя игнорировать чувства других людей, в противном случае можно навлечь на себя серьезные проблемы. Не стоит оставлять кого-то голодным, так как это грозит голодом и нищетой.

А еще нельзя давать взаймы соль. Считается, что вместе с солью хозяйка отдаст частицу семейного счастья и благополучия.

Источник: izvmor.ru

3 февраля 2021 день Максима-утешителя запреты дня
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От редакции

Отказываете в помощи, когда вас просят?

Псаки, 02 февраля 2021 20:55
Никому, ничего, не давать, никогда, никогда.

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