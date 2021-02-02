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Научила обезьяну играть в видеоигры компания Илона Маска

13:45 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Маск добавил, что его компания намерена сделать так, чтобы несколько обезьян могли играть друг с другом в "мысленный пинг-понг".

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Компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигры

По словам бизнесмена, теперь Neuralink планирует добиться того, чтобы несколько приматов могли играть друг с другом в "мысленный пинг-понг".
Созданная при поддержке Илона Маска компания Neuralink успешно вживила чип в мозг обезьяны и с помощью него научила примата играть в видеоигры. Об этом предприниматель сообщил в понедельник, выступая в голосовой соцсети Clubhouse.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума.  Это счастливая обезьяна", - приводит слова Маска агентство Bloomberg.

По его словам, демонстрирующий этот процесс видеоролик будет опубликован примерно через месяц.

Маск добавил, что его компания намерена сделать так, чтобы несколько обезьян могли играть друг с другом в "мысленный пинг-понг".

Компания Neuralink была зарегистрирована в Калифорнии в июле 2016 года при содействии Маска. Президентом фирмы является американский бизнесмен Макс Ходак, исполнительным директором - Джаред Биркал.

В июле 2019 года Neuralink впервые продемонстрировала свои разработки, касающиеся создания связи между мозгом человека и цифровыми носителями. На презентации, которую также вел Маск, рассказали о созданных компанией сверхтонких нитях, которые планируется применять для считывания информации с мозга.

видеоигры обезьяна Илон Маск
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