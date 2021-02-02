Оцепила центральную площадь и сквер из-за суда над Навальным полиция Новосибирска

В центре города стоит автозак и несколько автобусов, на улицах снова заметили сотрудников ОМОНа.

Полиция перекрыла центр Новосибирска и свое управление

Силовики устанавливают ограждения в центре Новосибирска 2 февраля. В этот день суд должен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному. В регионах не анонсировались акции протеста.

Площадь Ленина и Первомайский сквер в центре Новосибирска перекрыли металлическими ограждениями, передает корреспондент Тайги.инфо. Заборы появились и в районе областного правительства. Это затрудняет проход граждан.

На просьбу корреспондента Тайги.инфо сказать, что происходит и запланировано ли какое-то мероприятие, один из полицейских сказал: «Не будет больше никаких мероприятий».

В центре города стоит автозак и несколько автобусов, на улицах снова заметили сотрудников ОМОНа. Их выгрузили из автобусов прямо на площади Ленина с сумками, провели построение и загнали обратно.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не стали объяснять, с чем связано решение перегородить проходы в будний день.

Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному 2 февраля. На этот день не заявляли акций протеста в регионах.

В более чем 100 городах России жители выходили на акции в поддержку Навального 23 и 31 января. Митинги закончились массовыми задержаниями, а сотрудники правоохранительные органы применяли против протестующих дубинки и электрошокеры, угрожали насилием и даже табельным оружием. Сообщалось о задержании десятков сотрудников СМИ.

Источник: tayga.info