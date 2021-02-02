День памяти преподобного Максима Исповедника отмечается 3 февраля: История преподобного

Святой Максим оставил службу при дворе, постригся в иноки и сделался игуменом. В сане игумена он явился ревностным защитником Православия в борьбе с ересью.

Преподобный Максим Исповедник жил в 7 веке

Имя святого преподобного Максима Исповедника особо чтится в Абхазской Церкви, поскольку он вместе с учениками был сослан на Кавказ и, согласно одной из версий, преставился на территории Абхазии.

Преподобный Максим Исповедник жил в 7 веке. Получив хорошее образование, он служил у императора Ираклия советником. В его время появилась так называемая монофелитская ересь. Монофелиты, с греческого, единовольники. Они учили, что в Иисусе Христе только одна воля божеская, а не две: божеская и человеческая, как учит Православная Церковь. Против этой ереси был IV Вселенский Собор.

Святой Максим оставил службу при дворе, постригся в иноки и сделался игуменом. В сане игумена он явился ревностным защитником Православия в борьбе с ересью: и словом, и писанием убеждал верующих не принимать еретического учения. Отправившись в Рим, убедил папу Мартина собрать собор против ереси. Император Констанс, державшийся ереси, счел такой поступок Максима за возмущение, и его вместе с Мартином сослал в ссылку в Херсонес, где святой папа скончался.

Святому же Максиму пришлось еще много пострадать. Посредством разных истязаний его хотели вынудить принять ересь. Наконец, отрезали ему язык и отсекли правую руку, чтобы лишить его возможности защищать истину словом и делом, и изуродованного заключили в темницу. Здесь святой поборник православия томился три года. Перед смертью Господь утешил его Своим явлением. Скончался святой Максим в 662 году.

Источник: calend.ru