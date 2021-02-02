Каким категориям россиян дадут отсрочку по кредитам

Курсантам и призывникам хотят дать отсрочку по уплате кредитов

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву, а также военные курсанты смогут обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств как по потребительскому, так и по ипотечному кредиту. Такой законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Авторами поправок в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и статью 4 Федерального закона «О кредитных историях» выступила группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

Речь идёт о кредитах, которые были получены военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, а также курсантами военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до того, как с ними заключили контракт о прохождении военной службы.

Данные лица получат право установить продолжительность соответствующего льготного периода, а также дату его начала. При этом период не может превышать срок, равный сроку военной службы по призыву, увеличенному на три месяца, а дата его начала не может отстоять более чем на два месяца, предшествующие обращению с требованием в банк о приостановлении обязательств по кредиту (займу).

Инициаторы законопроекта отмечают, что призыв на военную службу влечёт существенное сокращение дохода заёмщика по независящим от него обстоятельствам, что повышает риск неисполнения обязательств по кредитам.

Действующее законодательство уже предусматривает право граждан-заёмщиков, находящихся в трудной жизненной ситуации и обязательства которых по взятым кредитам обеспечены ипотекой, обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до 6 месяцев (ипотечные каникулы). При этом может быть приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств по договору кредита (займа) либо уменьшен размер его периодических платежей.

Источник: pnp.ru