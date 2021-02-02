Получила более 6 700 планшетов для проведения переписи населения Новосибирская область

В рамках Всероссийской переписи населения Новосибирская область получила более 6700 планшетов

Подготовлена цифровая инфраструктура для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году. Завершена поставка в регионы 360 тысяч планшетных компьютеров, более 6700 из которых поступила в Новосибирскую область – их получат переписчики и контролеры, а также сотрудники стационарных переписных участков.

Планшеты работают на отечественной мобильной операционной системе «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» – «Открытая мобильная платформа». Для планшетов разработаны два мобильных приложения – для переписчика и контролера. Переписчику доступна удобная карта со всеми строениями, где необходимо собрать сведения о жителях, а также электронный переписной лист, заполнение которого частично автоматизировано. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные из него удалены.

Все данные о ходе переписи будут собираться с помощью автоматизированной системы на специальной интерактивной карте России, благодаря которой руководство Росстата сможет контролировать процесс. «Большинство первичных данных на переписи населения – около 90% – предполагается сразу собрать в цифровом формате. Эти данные будут заноситься переписчиками на отечественные планшеты с «Авророй» или самими гражданами на портале госуслуг, а также в переписных пунктах. Семьям, которые не хотят пускать в дом посторонних людей, будут предоставлены все возможности для дистанционного участия в переписи. Безусловно, цифровизация повысит достоверность и качество собранной информации, а также ускорит ее обработку и анализ», – рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Напомним, что заседание комиссии по проведению предстоящей Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области с участием глав муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференцсвязи состоялось в Правительстве региона 29 декабря 2020 года. Мероприятие провел первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о ходе проведения подготовительных работ к Всероссийской переписи населения, об организации работ по привлечению студентов высших учебных заведений для участия в проведении переписи в качестве переписного персонала, об изменениях в Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению переписи и др.

Источник: nso.ru