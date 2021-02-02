Отсрочка от армии-2021: новые правила для выпускников и студентов

Для имеющих отсрочку по учёбе призывников медкомиссию хотят сделать необязательной

Граждан, у которых есть основания для отсрочки от призыва на военную службу по учёбе или семейным обстоятельствам, предлагают отправлять на медицинское освидетельствование только по их собственному заявлению. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в феврале.

В настоящее время при призыве на военную службу все граждане проходят медицинское освидетельствование. Таким образом определяется их годность по состоянию здоровья. Однако впоследствии призывают не всех, признанных годными либо ограниченно годными к военной службе. У значительной части таких граждан имеются основания для предоставления им отсрочки или освобождения от призыва на военную службу — по семейным обстоятельствам либо в связи с обучением.

Поэтому авторы законопроекта предлагают исключить обязательное медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Такие граждане смогут проходить медицинское освидетельствование по их собственному заявлению. Отметим, что такой порядок не будет распространяться на тех, кому положена отсрочка или освобождение от призыва по состоянию здоровья.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая мера позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50%. В результате также удастся повысить эффективность медицинского освидетельствования граждан, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по основаниям, не связанным с состоянием здоровья.

Источник: pnp.ru