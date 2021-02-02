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Дистанционное обучение после 6 февраля – продлят ли «дистант» в ВУЗах России в 2021 году?

13:15 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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С 8 февраля стартует новый семестр в высших учебных заведениях федерального подчинения.

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Столичные ВУЗы обеспокоены затянувшимся дистанционным обучением

Студентов интересует, когда ВУЗы выйдут с дистанционного обучения, ведь скоро уже конец года, а готовить выпускные работы в домашних условиях многим сложно. Рассказываем, смогут ли студенты в Москве вернуться в аудитории с 8 февраля 2021 года.

После перевода ВУЗов на дистанционное обучение студенты-контрактники МГУ подали на учебное заведение коллективный иск из-за снижения качества учебного процесса. В Минобрнауки отреагировали на это и предложили ректорам учебных заведений федерального подчинения снизить плату за образование для студентов, которые обучаются дистанционно. Те, кто находится в процессе получения высшего образования, надеются, что учеба вернется в очный формат как можно скорее.

Когда ВУЗы выйдут с дистанционного обучения?

Столичные ВУЗы обеспокоены затянувшимся дистанционным обучением, особенно в преддверии окончания учебного года. Министр образования поручил главе Российского союза ректоров и по совместительству ректору МГУ Виктору Садовничему собрать ректоров, чтобы обсудить дальнейшие перспективы дистанционного обучения. Он не исключил, что студенты смогут вернуться к очному обучению уже после 6 февраля. Однако это еще окончательно не решено. Официальное заявление от уполномоченных органов должно появиться ближе к 6 февраля.
Сколько уже длится дистанционное обучение в Москве?
Дистанционное обучение в московских высших учебных заведениях стартовало 13 ноября. Пока окончание онлайн-занятий запланировано на 6 февраля 2021 года, однако, не исключено, что из-за негативной эпидемиологической обстановки дистанционное обучение в университетах продлят. Таким образом, студенты не посещают аудитории уже почти три месяца.

Как студенты будут учиться с 8 февраля 2021 года?
С 8 февраля стартует новый семестр в высших учебных заведениях федерального подчинения. Если онлайн-обучение отменят, то с понедельника студенты должны будут приходить в университеты. Глава Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий, однако, заявил, что не исключено совмещение очного формата с элементами дистанционного. Вероятно, в высших учебных заведениях после отмены онлайн-занятий будет введен контроль температуры на входе, масочный режим и усиленная дезинфекция.

Источник: pronedra.ru

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