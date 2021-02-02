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Помочь родителям накопить на ипотеку: начал разводить перепелок на продажу 9-летний мальчик

13:30 02.02.2021 Фото: скриншот видео
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Мальчик так увлёкся разведением птиц, что после переезда в большой дом хочет завести ещё и корову.

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Мальчик разводит перепёлок, чтобы помочь родителям накопить на дом

Девятилетний Алик Гордюков вдохновился школьной экскурсией на ферму и захотел инкубатор. Дед Мороз его желание исполнил, и мальчишка начал экспериментировать. После первой игры вылупилось три цыплёнка. В голову парню пришла отличная идея: продавать выращенных цыплят, чтобы помочь родителям накопить на ипотеку. Первые заработанные деньги он уже отложил в специальную копилку.

Алик живёт с мамой, папой, дедушкой, братом и сестрой в маленькой квартирке. Семья мечтает переехать в свой просторный дом. Взрослые немного помогают ребёнку с хобби, но основную часть работы он взял на себя. Мальчик так увлёкся разведением птиц, что после переезда в большой дом хочет завести ещё и корову.

Счастливый фермер ирл

Источник: t.me/breakingmash

дом инкубатор перепел Алик Гордюков
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