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Лишил жизни девяти человек коронавирус за сутки на 2 февраля в Новосибирской области

13:27 02.02.2021 Фото: pixabay
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6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

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6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 62 года, 63 года, 73 года, 75 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 243 человека.

В отделениях реанимации находятся 102 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 582.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 844 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 197 179 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 198 жителей региона, 93 242 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 788 обращений, госпитализированы 29 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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