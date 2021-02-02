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Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 2 февраля в Новосибирской области. Свежая статистика

13:29 02.02.2021 Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 102 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

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В отделениях реанимации находятся 102 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

По данным оперативного штаба на утро 2 февраля в регионе выявлено 32 517 случаев коронавирусной инфекции (+132 за сутки), в том числе у 1 827 детей. 29 949 пациентов выздоровели (+202 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 102 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 582.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 844 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 197 179 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 198 жителей региона, 93 242 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 788 обращений, госпитализированы 29 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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