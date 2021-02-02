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Отравился угарным газом экс-глава Минсельхоза России Александр Назарчук

13:39 02.02.2021 Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
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Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 годы.

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Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 годы.

Бывшего министра сельского хозяйства России и председателя Алтайского краевого совета народных депутатов Александра Назарчука нашли мертвым в своем доме.

81-летний Назарчук скончался накануне вечером.

«Причина смерти пока неизвестна, информация должна появиться позже», — рассказали информагентству в пресс-службе СУ Следственного комитета России Алтайского края.

По предварительной версии, он отравился угарным газом.

Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 годы. С декабря 1996 года он занимал пост председателя Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.

Александр Назарчук умер экс-глава Минсельхоза назарчук
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