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Вернется ли к очному формату обучения НГТУ 8 февраля, ответил Фальков

15:15 02.02.2021 Фото: НГТУ
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Ранее обучение в НГТУ НЭТИ проходило в смешанной форме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и в Новосибирской области.

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НГТУ возвращается к традиционному формату обучения

Студенты НГТУ НЭТИ вернутся к очному формату обучения в соответствии с приказом, подписанным главой Минобрнауки Валерием Фальковым, 8 февраля. Решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения», — говорится в приказе.

В НГТУ НЭТИ с 8 февраля студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) начнут обучение в обычном режиме. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия для иногородних студентов будет предложен выбор формата обучения в весеннем семестре через личный кабинет. Так, например, студент может остаться дома на дистанционном обучении или вернуться в Новосибирск, чтобы посещать занятия в очной форме. Для студентов, обучающихся в дистанционном формате, будут организованы трансляции лекций, преподаватели предложат формат проведения практических занятий и лабораторных работ.

Сотрудники, студенты и посетители университета должны будут соблюдать строгий масочный режим. Все присутствующие в университете должны находиться в масках, исключением является только преподаватель, читающий лекцию. Кроме того, в вузе проходит добровольная вакцинация сотрудников от вируса COVID-19.

«НГТУ НЭТИ позаботился о здоровье студентов, сотрудников вуза и создал максимально безопасные условия для пребывания в университете. Сейчас в наших учебных корпусах установлены рециркуляторы воздуха, разделены входной и выходной потоки в учебных корпусах, на входе — автоматические диспенсеры с антисептиком, в санузлах — бутылочные, а также организован учащенный график проведения генеральной уборки и проветривания помещений. Стоит отметить, что на входе в корпуса будут проверять наличие маски и контролировать температуру каждого, кто хочет попасть в корпус», — рассказал проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов.

Согласно приказу ректората вуза, при выявлении у сотрудников или студентов симптомов заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), необходимо будет руководствоваться распоряжением проректора по учебной работе от восьмого сентября 2020 года № 2: «Если у человека будет выявлена высокая температура, его имеют право не впустить в университет. Если высокую температуру выявят у студентов и сотрудников, проживающих в общежитии, их отправят в специально отведенное отдельное помещение (изолятор)».

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее обучение в НГТУ НЭТИ проходило в смешанной форме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и в Новосибирской области. С 22 октября 2020 года в традиционном формате проходили только те занятия, для которых требовалось лабораторное оборудование и специализированное программное обеспечение. Остальные лекции и семинары проходили в дистанционном формате в собственной системе электронного обучения DiSpace, разработанной в НГТУ НЭТИ.

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НГТУ возвращается к традиционному формату обучения

Источник: Управление информационной политики НГТУ

вуз дистант студент удаленка
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